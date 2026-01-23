Copa Sul-Sudeste: o que é, quais times jogam, regulamento e quando começa a competição regional da CBF

A Copa Sul-Sudeste foi uma das principais novidades anunciadas pela CBF no lançamento do novo calendário do futebol brasileiro a partir de 2026. A entidade apresentou diversas mudanças em suas competições e nas organizadas pelas federações, incluindo, além de novos torneios, o aumento do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, e a redução dos estaduais.

Com a demanda por mais datas além das competições nacionais e internacionais, a Confederação lançou a Copa Sul-Sudeste. Como o próprio nome indica, o torneio será disputado entre clubes das regiões Sul e Sudeste do Brasil, em proporção semelhante à da Copa do Nordeste e da Copa Verde, campeonatos regionais já consolidados no país.

Na virada dos anos 2000, o Torneio Rio-São Paulo e a Copa Sul-Minas reuniam esses clubes em competições regionais. Desde 2003, com calendários mais enxutos, o foco voltou a ser exclusivamente estadual, nacional e continental. Agora, com a atualização promovida pela CBF, o cenário ganhará novas histórias a partir deste ano de 2026.

A seguir, confira todas as informações sobre a nova Copa Sul-Sudeste, incluindo datas, regulamento, clubes participantes e até uma simulação de como seria uma edição no ano passado...