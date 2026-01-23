+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Luigi Vargas

Copa Sul-Sudeste: o que é, quais times jogam, regulamento e quando começa a competição regional da CBF

A nova competição criada pela CBF para times da região Sul e Sudeste tem início marcado para o dia 25 de março

A Copa Sul-Sudeste foi uma das principais novidades anunciadas pela CBF no lançamento do novo calendário do futebol brasileiro a partir de 2026. A entidade apresentou diversas mudanças em suas competições e nas organizadas pelas federações, incluindo, além de novos torneios, o aumento do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, e a redução dos estaduais.

Com a demanda por mais datas além das competições nacionais e internacionais, a Confederação lançou a Copa Sul-Sudeste. Como o próprio nome indica, o torneio será disputado entre clubes das regiões Sul e Sudeste do Brasil, em proporção semelhante à da Copa do Nordeste e da Copa Verde, campeonatos regionais já consolidados no país.

Na virada dos anos 2000, o Torneio Rio-São Paulo e a Copa Sul-Minas reuniam esses clubes em competições regionais. Desde 2003, com calendários mais enxutos, o foco voltou a ser exclusivamente estadual, nacional e continental. Agora, com a atualização promovida pela CBF, o cenário ganhará novas histórias a partir deste ano de 2026.

A seguir, confira todas as informações sobre a nova Copa Sul-Sudeste, incluindo datas, regulamento, clubes participantes e até uma simulação de como seria uma edição no ano passado...

    Quem disputa a Copa Sul-Sudeste?

    A Copa Sul-Sudeste reúne clubes das regiões Sul e Sudeste do país, com exceção do Espírito Santo, que participará da nova Copa Centro-Oeste (conferência da Copa Verde). Os dois melhores colocados nos estaduais de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo que não estiverem disputando competições da Conmebol (Copa Libertadores ou Sul-Americana) serão os representantes no torneio.

    Para a primeira edição, neste ano de 2026, os clubes classificados são:

    Minas Gerais:

    • América-MG
    • Tombense

    Paraná:

    • Cianorte
    • Operário

    Rio de Janeiro:

    • Sampaio Corrêa-RJ
    • Volta Redonda

    Rio Grande do Sul:

    • Internacional
    • Juventude

    Santa Catarina:

    • Avaí
    • Chapecoense

    São Paulo:

    • São Bernardo
    • Novorizontino
    Regulamento da Copa Sul-Sudeste

    O torneio será disputado em três fases. Na primeira, os clubes serão divididos em dois grupos de seis, enfrentando apenas os times do outro grupo em turno único, totalizando cinco rodadas. Os dois melhores de cada chave avançam às semifinais.

    As semifinais serão disputadas em jogos de ida e volta, assim como a grande final, marcada para 7 de junho. O campeão garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil.

    Vale destacar que não haverá punição da CBF caso um clube classificado pelo estadual opte por não participar do torneio. Como é o caso do Internacional, que foi campeão do Campeonato Gaúcho de 2025 e não garantiu vaga em torneiros da Conmebol. O Colorado é o único representante dos 12 grandes na Copa Sul-Sudeste e estuda a opção de não participar do torneio.

    Datas da Copa Sul-Sudeste

    A Copa Sul-Sudeste de 2026 tem início no dia 25 de março e tem a final prevista para o dia 7 de junho. Ao todo, o torneio terá 42 jogos em uma duração de dois meses e duas semanas.

    Como seria a Copa Sul-Sudeste em 2025?

    De acordo com as qualificações dos clubes nos estaduais, uma suposta Copa Sul-Sudeste 2025 contaria com os seguintes clubes:

    • Sampaio Correa-RJ (Campeonato Carioca)
    • Volta Redonda (Campeonato Carioca)
    • Avaí (Campeonato Catarinense)
    • Chapecoense (Campeonato Catarinense)
    • Caxias (Campeonato Gaúcho)
    • Juventude (Campeonato Gaúcho)
    • América-MG (Campeonato Mineiro)
    • Tombense (Campeonato Mineiro)
    • Maringá (Campeonato Paranaense)
    • Operário-PR (Campeonato Paranaense)
    • Santos (Campeonato Paulista)
    • São Bernardo (Campeonato Paulista)
