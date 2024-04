Copa Sul-Americana 2024: os artilheiros da competição

O caminho para a Grande Conquista precisa, também, ser pavimentado por muitos gols

O time que entra na Copa Sul-Americana, joga para conquistar o título. Mas brigar pela artilharia e ser o grande goleador de uma competição continental importante não deixa de ser um objetivo a ser coletado no meio do caminho.

Nesta edição 2024 do torneio, são vários os candidatos à artilharia: Yuri Alberto e Ángel Romero, do Corinthians, Enner Valencia e Rafael Borré, do Internacional, Eduardo Sasha, do Red Bull Bragantino e muito outros são bons nomes para se apostar.

Em 2023, o uruguaio Gonzalo Mastriani, então do América-MG, foi quem mais balançou as redes: 9 vezes. E agora na atual temporada? A lista está abaixo e a GOAL vai atualizá-la constantemente.