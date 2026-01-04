Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026: onde assistir ao vivo, datas, equipes, grupos e mais da Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026 já está com sua disputa a todo vapor. Principal competição de futebol de base do país, o torneio realizado no estado de São Paulo está na sua 56ª edição este ano.

Cercada de atenções em virtude dos inúmeros talentos que costumam despontar quando a bola começa a rolar, a Copinha é uma grande vitrine do Brasil afora, já que o monitoramento de clubes do exterior também é bem grande.

Abaixo, reunimos algumas informações relevantes sobre o badalado torneio de base.