Taça Copa São Paulo 2023 CopinhaAlexandre Battibugli/Ag.Paulistão
Felipe Proença

Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026: onde assistir ao vivo, datas, equipes, grupos e mais da Copinha

Confira todas as informações da 56ª edição do maior torneio de futebol de base do país

A Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026 já está com sua disputa a todo vapor. Principal competição de futebol de base do país, o torneio realizado no estado de São Paulo está na sua 56ª edição este ano.

Cercada de atenções em virtude dos inúmeros talentos que costumam despontar quando a bola começa a rolar, a Copinha é uma grande vitrine do Brasil afora, já que o monitoramento de clubes do exterior também é bem grande.

Abaixo, reunimos algumas informações relevantes sobre o badalado torneio de base.

  • Fluminense Copinha 2025Leonardo Brasil/Fluminense FC

    Datas de disputa da competição

    A Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026 teve seu pontapé inicial dado no dia 2 de janeiro, com Meia Noite e Real-RR abrindo a disputa na cidade de Patrocínio Paulista.

    Como de praxe, o encerramento acontecerá no dia 25 de janeiro, quando a cidade de São Paulo faz aniversário. A grande decisão acontecerá na Mercado Livre Arena Pacaembu.

  • Grêmio Copinha 2025Angelo Pieretti / Grêmio FBPA

    Equipes e grupos

    São 128 equipes na disputa da 56ª edição do torneio, separadas em 32 grupos:

    GRUPO 1

    Santa Fé

    Chapecoense

    Volta Redonda

    Atlético de Alagoinhas

    GRUPO 2

    Votuporanguense

    Grêmio

    Falcon

    Galvez

    GRUPO 3

    Tanabi

    Goiás

    América-RN

    Sobradinho

    GRUPO 4

    Mirassol

    Sport

    Linense

    Forte

    GRUPO 5

    Araçatuba

    Athletico-PR

    Oeste

    Maricá

    GRUPO 6

    Grêmio Prudente

    Ceará

    Olímpico

    Carajás

    GRUPO 7

    Assisense

    Athletic

    Guarani

    Naviraiense

    GRUPO 8

    XV de Jaú

    Corinthians

    Trindade

    Luverdense

    GRUPO 9

    América-SP

    Bahia

    Inter de Limeira

    CSA

    GRUPO 10

    Comercial

    América-MG

    Noroeste

    Atlético-PI

    GRUPO 11

    Bandeirante

    Santa Cruz

    Botafogo-SP

    Tuna Luso

    GRUPO 12

    I9 Futebol Clube

    Vasco

    Velo Clube

    Guanabara City

    GRUPO 13

    Francana

    Cruzeiro

    Barra

    Esporte de Patos

    GRUPO 14

    Meia Noite

    Coritiba

    Ponte Preta

    Real-RR

    GRUPO 15

    Ferroviária

    Cuiabá

    América-RJ

    Quixadá

    GRUPO 16

    Grêmio São-Carlense

    Santos

    Real Brasília

    União Cacoalense

    GRUPO 17

    Cosmopolitano

    Figueirense

    Red Bull Bragantino

    São Luís

    GRUPO 18

    Comercial de Tietê

    Criciúma

    XV de Piracicaba

    Canaã

    GRUPO 19

    Real Soccer

    São Paulo

    Maruinense

    Independente-AP

    GRUPO 20

    Paulínia Universitário

    Vila Nova

    Portuguesa

    Operário-PR

    GRUPO 21

    Atlético Guaratinguetá

    Juventude

    São José-SP

    Nacional-AM

    GRUPO 22

    Taubaté

    Botafogo

    Águia de Marabá

    Estrela de Março

    GRUPO 23

    União Mogi

    Fortaleza

    Centro Olímpico

    Confiança-PB

    GRUPO 24

    Itaquaquecetuba

    Náutico

    Grêmio Novorizontino

    Juventude Samas

    GRUPO 25

    Sfera

    Fluminense

    Água Santa

    Brasiliense

    GRUPO 26

    Referência

    Real-RS

    Ituano

    Ivinhema

    GRUPO 27

    Palmeiras

    Remo

    Batalhão

    Monte Roraima

    GRUPO 28

    Flamengo-SP

    Vitória

    Capivariano

    Rio Branco-ES

    GRUPO 29

    Audax

    Atlético-MG

    União Rondonópolis

    QFC

    GRUPO 30

    Ibrachina

    Bangu

    Santo André

    Ferroviário

    GRUPO 31

    Juventus

    Retrô

    São Bento

    FC Cascavel

    GRUPO 32

    Nacional-SP

    Internacional

    Portuguesa Santista

    CSE

  • São Paulo, campeão da Copinha, 2025Alexandre Battibugli/Ag. Paulistão

    Onde assistir

    A edição de 2026 da Copinha está sendo transmitida em cinco meios: canal do Paulistão no YouTube, Xsports, CazéTV, Record News e Ulisses TV.

