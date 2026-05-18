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Luis Felipe Gonçalves

Copa do Mundo e futuro indefinido: ausência de Danilo gera tensão no Botafogo

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Volante vive reta decisiva antes da Copa do Mundo e mantém futuro indefinido em meio a interesse de Palmeiras e Flamengo

A ausência de Danilo na vitória do Botafogo sobre o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, aumentou ainda mais a tensão em torno do futuro do volante. Horas antes da partida, o jogador foi cortado da relação após comunicar à comissão técnica que não estava com “cabeça” para entrar em campo.

O momento do camisa 8 envolve uma mistura de desgaste físico, expectativa pela convocação para a Copa do Mundo e indefinição sobre o próximo passo da carreira. Com mercado no futebol europeu e também interesse de clubes brasileiros, Danilo dificilmente permanecerá no Botafogo após o Mundial.

Nos bastidores, duas conversas foram determinantes para a decisão. No sábado, após o treino, o volante já havia procurado o técnico Franclim Carvalho para expor a situação física e mental. Mesmo assim, seguiu entre os relacionados para enfrentar o Corinthians.

Na manhã da partida, porém, Danilo voltou a conversar com o treinador e reforçou que não se sentia em condições de atuar. A insistência acabou gerando desgaste interno, principalmente porque o jogador era considerado peça importante para o confronto.

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  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Foco na Copa do Mundo

    A poucos dias da convocação oficial de Carlo Ancelotti, o volante trata a Copa do Mundo como prioridade absoluta. Danilo vem de uma sequência pesada de partidas e ainda convive com dores ocasionais no tornozelo esquerdo, além de sinais de fadiga muscular.

    Internamente, existe o entendimento de que qualquer risco físico neste momento pode comprometer o principal objetivo do jogador na temporada: disputar a Copa do Mundo de 2026.

    Caso seja confirmado na lista da seleção brasileira, a tendência é que exista um controle ainda maior sobre sua utilização até a apresentação na Granja Comary, marcada para o dia 27.

    Além da questão física, existe também um fator estratégico envolvendo o mercado. Se entrasse em campo contra o Corinthians, Danilo completaria 13 jogos no Campeonato Brasileiro e ficaria impossibilitado de defender outro clube da Série A nesta temporada.

    Por isso, o estafe do atleta trabalha para manter aberta a possibilidade de uma transferência dentro do futebol brasileiro na próxima janela. Neste momento, a tendência é que Danilo não volte a atuar pelo Brasileirão antes do Mundial.

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    Palmeiras e Flamengo de olho

    O futuro do volante segue indefinido, mas Palmeiras e Flamengo monitoram de perto a situação.

    Revelado pela Academia de Futebol, Danilo vê com bons olhos um retorno ao Palmeiras, clube onde construiu identificação e conquistou os principais títulos da carreira no Brasil. Nos bastidores, a presidente Leila Pereira é considerada uma das maiores entusiastas da contratação.

    O Flamengo também acompanha o cenário. A permanência no Rio de Janeiro e o encaixe do jogador no modelo de jogo rubro-negro são vistos como fatores positivos.

    Mesmo assim, a prioridade ainda é permanecer no futebol europeu. O Botafogo entende que Danilo é o principal ativo financeiro do elenco e considera uma venda essencial para aliviar a crise nos bastidores.

    O clube sonha com uma negociação próxima dos 40 milhões de euros, principalmente caso o volante dispute a Copa do Mundo. Porém, a avaliação atual do mercado aponta para valores entre 25 e 30 milhões de euros.

  • Botafogo v Racing Club - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport

    Desgaste exposto publicamente

    Após a vitória sobre o Corinthians, Franclim Carvalho comentou publicamente o caso e confirmou o desconforto envolvendo a situação do volante.

    “O Danilo ontem teve uma conversa comigo no treino, me deu o ponto de vista dele, eu dei o meu. Hoje de manhã me comunicou que não estava com cabeça para participar da partida”, afirmou o treinador.

    O técnico também reforçou que, independentemente da importância individual do jogador, o coletivo seguirá acima de qualquer situação particular dentro do elenco.

    Sem Danilo, Huguinho ganhou oportunidade no meio-campo e foi um dos destaques da vitória alvinegra no Nilton Santos.