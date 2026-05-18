Copa do Mundo e futuro indefinido: ausência de Danilo gera tensão no Botafogo

A ausência de Danilo na vitória do Botafogo sobre o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, aumentou ainda mais a tensão em torno do futuro do volante. Horas antes da partida, o jogador foi cortado da relação após comunicar à comissão técnica que não estava com “cabeça” para entrar em campo.

O momento do camisa 8 envolve uma mistura de desgaste físico, expectativa pela convocação para a Copa do Mundo e indefinição sobre o próximo passo da carreira. Com mercado no futebol europeu e também interesse de clubes brasileiros, Danilo dificilmente permanecerá no Botafogo após o Mundial.

Nos bastidores, duas conversas foram determinantes para a decisão. No sábado, após o treino, o volante já havia procurado o técnico Franclim Carvalho para expor a situação física e mental. Mesmo assim, seguiu entre os relacionados para enfrentar o Corinthians.

Na manhã da partida, porém, Danilo voltou a conversar com o treinador e reforçou que não se sentia em condições de atuar. A insistência acabou gerando desgaste interno, principalmente porque o jogador era considerado peça importante para o confronto.