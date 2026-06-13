Já saberemos até onde esta seleção brasileira pode chegar logo na estreia desta noite contra o Marrocos, partida que será seguida pelos jogos contra o Haiti e a Escócia, no Grupo C. Para a seleção mais vitoriosa da história, conquistar a Copa do Mundo é uma “obrigação”, e qualquer resultado que não seja a conquista do título será considerado um fracasso. É claro, porém, que há maneiras diferentes de fracassar. Na véspera do torneio, o Brasil não é o principal favorito da Copa do Mundo: à frente da seleção de Ancelotti, tanto os especialistas quanto as casas de apostas colocam Espanha, França e Inglaterra. O Brasil está no quarto pote, junto com Argentina e Portugal. À luz das previsões, do elenco e do caminho percorrido para chegar à Copa do Mundo, é realista pensar que o Brasil pode chegar tranquilamente às quartas de final ou às semifinais. A vitória, porém, é o sonho de todo o povo brasileiro, um sonho depositado sobretudo em Vinícius Jr. e Ancelotti.



