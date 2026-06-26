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Erling Haaland Kylian MbappeGetty/ GOAL

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Copa do Mundo de 2026, Noruega x França AO VIVO

Noruega x França
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Acompanhe conosco ao vivo o grande confronto entre Haaland e Mbappé

Haaland contra Mbappé, Odegaard contra Olise. Em termos mais simples, é Noruega contra França, partida que encerra a fase de grupos do Grupo I desta edição da Copa do Mundo, juntamente com Senegal x Iraque. As duas seleções estão empatadas na liderança da tabela com pontuação máxima e ambas nutrem a ambição de terminar em primeiro lugar para garantir um confronto mais favorável nas oitavas de final. Para a França, basta até mesmo um empate, já que possui um saldo de gols ligeiramente melhor que o da Noruega, +5 contra +4, o que condena Haaland e seus companheiros a conquistarem os três pontos para ultrapassar na classificação os atuais vice-campeões mundiais.


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