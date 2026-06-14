Copa do Mundo de 2026, Holanda x Japão AO VIVO

Copa do Mundo de 2026

Holanda x Japão

Goleadores:





Cabe à Holanda de Ronald Koeman dar início à sua Copa do Mundo, com o grande confronto do Grupo F: os Oranje entram em campo às 22h (horário da Itália) contra o Japão de Hajime Moriyasu, no AT&T Stadium, em Arlington, Virgínia. O grande confronto entre as duas favoritas do grupo coloca Malen, Dumfries e companheiros frente a frente com os japoneses, que se apresentam como a zebra do torneio e querem chegar o mais longe possível. Provavelmente, o jogo desta noite será o que decidirá o primeiro lugar do grupo, enquanto se aguarda também o confronto entre Suécia e Tunísia, marcado para esta madrugada.











