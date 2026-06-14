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Netherlands v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

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Copa do Mundo de 2026, Holanda x Japão AO VIVO

Países Baixos x Japão
Japão
Países Baixos
Copa do Mundo

Acompanhe conosco AO VIVO a primeira rodada da Copa do Mundo de 2026.

Copa do Mundo de 2026

Holanda x Japão

Goleadores:


Cabe à Holanda de Ronald Koeman dar início à sua Copa do Mundo, com o grande confronto do Grupo F: os Oranje entram em campo às 22h (horário da Itália) contra o Japão de Hajime Moriyasu, no AT&T Stadium, em Arlington, Virgínia. O grande confronto entre as duas favoritas do grupo coloca Malen, Dumfries e companheiros frente a frente com os japoneses, que se apresentam como a zebra do torneio e querem chegar o mais longe possível. Provavelmente, o jogo desta noite será o que decidirá o primeiro lugar do grupo, enquanto se aguarda também o confronto entre Suécia e Tunísia, marcado para esta madrugada.




  • OS OBJETIVOS E OS PRINCIPAIS PONTOS:

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  • O RESULTADO:

    Holanda x Japão

    Gols:


    HOLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Aké, Van de Ven; De Jong, Gravenberch; Malen, Reijnders, Gakpo; Depay. Técnico: Koeman.


    JAPÃO (3-4-2-1): Suzuki; Tomiyasu, Taniguchi, Itakura; Doan, Kamada, Tanaka, Nakamura; Kubo, Ito; Ueda. Técnico: Moriyasu.


    Árbitro: Elfath (EUA)

    Cartões amarelos:

    Expulsos:

    Assistências:

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