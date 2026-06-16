Copa do Mundo de 2026, França x Senegal AO VIVO

Copa do Mundo de 2026

França x Senegal

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A segunda grande favorita ao título da Copa do Mundo faz sua estreia na Copa do Mundo de 2026. Após o tropeço da Espanha contra Cabo Verde e enquanto se aguarda a estreia da Argentina, atual campeã, que enfrenta a Argélia hoje à meia-noite (horário italiano), cabe à França, vice-campeã mundial comandada por Didier Deschamps, dar início à sua campanha às 21h, na partida válida pela primeira rodada do Grupo I, que também inclui a Noruega de Haaland e o Iraque, que se enfrentam à meia-noite: encontro marcado para Mbappé, Olise e companheiros no Meadowlands Stadium, em East Rutherford, em uma partida que nunca é trivial, contra o Senegal de Pape Thiaw e Sadio Mané, com o histórico sensacional de 2002 voltando à memória, quando os Leões da Teranga conseguiram derrotar, em sua primeira partida em uma Copa do Mundo, os então atuais campeões. Os Bleus precisam, porém, começar com os três pontos para garantir o primeiro lugar em um grupo nada fácil.























