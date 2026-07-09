Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
france moroccoGetty Images

Traduzido por

Copa do Mundo de 2026: França x Marrocos AO VIVO

França x Marrocos
Copa do Mundo
França
Marrocos

Acompanhe conosco AO VIVO as quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

Quartas de final da Copa do Mundo de 2026

França x Marrocos

Goleadores:



Um confronto que nunca será apenas futebol. A França de Didier Deschamps, uma das favoritas ao título, enfrenta às 22h, no Gilette Stadium, em Foxborough, o Marrocos de Mohamed Ouahbi, na primeira partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 — uma repetição da semifinal disputada no Catar há quatro anos e vencida pelos Bleus por 2 a 0: uma partida repleta de significados culturais e não apenas isso, já que vários jogadores do Marrocos nasceram na França, mas, acima de tudo, que vale a semifinal, a ser disputada na terça-feira, 14 de julho, contra o vencedor do jogo Espanha x Bélgica. Se enfrentam dois amigos como Kylian Mbappé, autor de 7 gols no torneio até agora, e Achraf Hakimi, companheiros de time no PSG.




  • OS GOLS E OS MOMENTOS MAIS DESTACADOS:

    • Publicidade

  • O PLACAR:

    França x Marrocos

    Gols:


    França (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Lucas Hernández; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.


    Marrocos (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss; En-Nesyri. Técnico: Ouahbi


    Amonitados:

    Expulsos:

    Assistências:

    Árbitro: Tello (ARG)

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Copa do Mundo
França crest
França
FRA
Marrocos crest
Marrocos
MAR