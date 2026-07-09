Copa do Mundo de 2026: França x Marrocos AO VIVO

Quartas de final da Copa do Mundo de 2026

França x Marrocos

Goleadores:









Um confronto que nunca será apenas futebol. A França de Didier Deschamps, uma das favoritas ao título, enfrenta às 22h, no Gilette Stadium, em Foxborough, o Marrocos de Mohamed Ouahbi, na primeira partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2026 — uma repetição da semifinal disputada no Catar há quatro anos e vencida pelos Bleus por 2 a 0: uma partida repleta de significados culturais e não apenas isso, já que vários jogadores do Marrocos nasceram na França, mas, acima de tudo, que vale a semifinal, a ser disputada na terça-feira, 14 de julho, contra o vencedor do jogo Espanha x Bélgica. Se enfrentam dois amigos como Kylian Mbappé, autor de 7 gols no torneio até agora, e Achraf Hakimi, companheiros de time no PSG.











