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France Spain(C)Getty Images

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Copa do Mundo de 2026: França x Espanha AO VIVO

França x Espanha
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Espanha
Copa do Mundo

Acompanhe conosco AO VIVO a semifinal da Copa do Mundo de 2026.

Copa do Mundo de 2026


França x Espanha

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A Copa do Mundo de 2026 apresenta a primeira semifinal de altíssimo nível: às 21h, França e Espanha se enfrentam no AT&T Stadium, em Arlington, Texas, com uma vaga na grande final em jogo, que será disputada no domingo, dia 19, no MetLife, em East Rutherford, Nova York,contra a Argentina ou a Inglaterra — que se enfrentam amanhã à noite —, para se tornarem campeãs do mundo, respectivamente pela terceira ou pela segunda vez em sua história.


Os Bleus, comandados por Didier Deschamps, chegam a este confronto após seis vitórias consecutivas no torneio e sem sofrer gols na fase de mata-mata: a vitória por 2 a 0 sobre o Marrocos nas quartas de final confirmou a solidez de uma equipe que marcou 16 gols no total e que busca com determinação a terceira final consecutiva, liderada por Kylian Mbappé, grande protagonista desta Copa do Mundo. com 8 gols marcados em seis partidas, assim como Lionel Messi. Um eventual gol contra a Espanha o levaria a 21 gols em Copas do Mundo, igualando o argentino no ranking histórico da competição.


A Espanha, atual campeã europeia, chega a Dallas com uma trajetória quase impecável: após um empate surpreendente na fase de grupos contra Cabo Verde, a equipe de Luis de la Fuente encontrou ritmo e convicção, eliminando Áustria, Portugal e Bélgica. Lamine Yamal deve ser um dos destaques, forte dos três gols marcados em suas duas partidas anteriores contra a França.


Não é a primeira vez que essas duas seleções se enfrentam em uma fase crucial de um torneio: a Espanha venceu a França por 2 a 1 na semifinal da Euro 2024 e venceu por 5 a 4 na final da Liga das Nações de 2025, mas o último confronto em uma Copa do Mundo remonta às oitavas de final de 2006, quando Zidane e seus companheiros venceram por 3 a 1.





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    França x Espanha

    Gols:




    FRANÇA (4-2-3-1): Maignan; Saliba, Koundé, Upamecano, Digne; Rabiot, Tchouameni; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé. Técnico: Deschamps


    ESPANHA (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal. Técnico: de la Fuente


    Amonitados:

    Expulsos:

    Assistências:

    Árbitro: Barton (SAL)

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