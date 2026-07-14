Copa do Mundo de 2026: França x Espanha AO VIVO

Copa do Mundo de 2026





França x Espanha

Gols:









A Copa do Mundo de 2026 apresenta a primeira semifinal de altíssimo nível: às 21h, França e Espanha se enfrentam no AT&T Stadium, em Arlington, Texas, com uma vaga na grande final em jogo, que será disputada no domingo, dia 19, no MetLife, em East Rutherford, Nova York,contra a Argentina ou a Inglaterra — que se enfrentam amanhã à noite —, para se tornarem campeãs do mundo, respectivamente pela terceira ou pela segunda vez em sua história.





Os Bleus, comandados por Didier Deschamps, chegam a este confronto após seis vitórias consecutivas no torneio e sem sofrer gols na fase de mata-mata: a vitória por 2 a 0 sobre o Marrocos nas quartas de final confirmou a solidez de uma equipe que marcou 16 gols no total e que busca com determinação a terceira final consecutiva, liderada por Kylian Mbappé, grande protagonista desta Copa do Mundo. com 8 gols marcados em seis partidas, assim como Lionel Messi. Um eventual gol contra a Espanha o levaria a 21 gols em Copas do Mundo, igualando o argentino no ranking histórico da competição.





A Espanha, atual campeã europeia, chega a Dallas com uma trajetória quase impecável: após um empate surpreendente na fase de grupos contra Cabo Verde, a equipe de Luis de la Fuente encontrou ritmo e convicção, eliminando Áustria, Portugal e Bélgica. Lamine Yamal deve ser um dos destaques, forte dos três gols marcados em suas duas partidas anteriores contra a França.





Não é a primeira vez que essas duas seleções se enfrentam em uma fase crucial de um torneio: a Espanha venceu a França por 2 a 1 na semifinal da Euro 2024 e venceu por 5 a 4 na final da Liga das Nações de 2025, mas o último confronto em uma Copa do Mundo remonta às oitavas de final de 2006, quando Zidane e seus companheiros venceram por 3 a 1.















