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yamal Tielemans(C)Getty images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Copa do Mundo de 2026, Espanha x Bélgica AO VIVO

Espanha x Bélgica
Copa do Mundo
Espanha
Bélgica

Acompanhe ao vivo a segunda partida das quartas de final da Copa do Mundo

Espanha e Bélgica se enfrentam no SoFi Stadium, em Inglewood, Los Angeles, por uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo de 2026. O pontapé inicial da segunda partida das quartas de final está marcado para as 21h (horário da Itália) de hoje, sexta-feira, 10 de julho.


A “La Roja”, comandada por Luis de la Fuente, chega a este confronto com um recorde defensivo histórico: zero gols sofridos em todo o torneio, seis jogos sem sofrer gols consecutivos na Copa do Mundo e uma sequência de 35 partidas sem derrota. O goleiro Unai Simón estabeleceu um novo recorde de minutos sem sofrer gols, fixado em 609.


a Bélgica, comandada por Rudi Garcia, percorreu um caminho mais acidentado, mas não menos eficaz. Após dois empates na fase de grupos contra o Egito e o Irã, os Diabos Vermelhos aceleraram com uma vitória por 5 a 1 sobre a Nova Zelândia, uma vitória sofrida por 3 a 2 na prorrogação contra o Senegal e, acima de tudo, uma demonstração de força brutal: 4 a 1 sobre os Estados Unidos, anfitriões do torneio, em Seattle.


ESPANHA x BÉLGICA

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    ESPANHA x BÉLGICA

    GOLS:


    ESPANHA (4-3-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal. Técnico: De la Fuente.


    BÉLGICA (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere. Técnico: Garcia.


    ÁRBITRO: Oliver (ING)

    EXPULSOS:

    AMARELADOS:



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