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GermanyGetty

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Copa do Mundo de 2026: Equador x Alemanha AO VIVO

Equador x Alemanha
Equador
Alemanha
Copa do Mundo

Acompanhe conosco AO VIVO a terceira rodada da Copa do Mundo.

Terceira rodada da Copa do Mundo de 2026

Alemanha x Equador

Gols:


A Alemanha, comandada por Julian Nagelsmann, entra em campo às 22h na terceira rodada do Grupo E contra o Equador, de Sebastian Beccacece, no Meadowlands Stadium, em East Rutherford, Nova York: os alemães, após duas vitórias contra Curaçao e Costa do Marfim, que se enfrentam na outra partida da chave, já estão classificados para as oitavas de final como líderes da chave e já sabem que jogarão na segunda-feira, dia 29, às 22h30, contra o terceiro colocado na primeira fase da eliminatória direta, enquanto os sul-americanos precisam absolutamente dos três pontos para tentar ultrapassar os marfinenses e assumir o segundo lugar ou, pelo menos, chegar a 4 pontos e ficar em terceiro, com grandes chances de repescagem.




  • OS OBJETIVOS E OS DESTAQUES:

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  • O PLACAR:

    Equador x Alemanha

    Gols:

    EQUADOR (4-4-2): H. Galindez; J. Ordoñez, W. Pacho, A. Franco, P. Hincapié; P. Vite, M. Caicedo, P. Estupiñán; G. Plata, Enner Valencia. Técnico: Beccacece.


    ALEMANHA (4-2-3-1): M. Neuer; D. Raum, A. Rüdiger, J. Tah, J. Kimmich; L. Goretzka, A. Stiller; F. Wirtz, D. Undav, J. Leweling; N. Woltemade. Técnico: Nagelsmann.


    Avisados:

    Expulsos:

    Assistências:

    Árbitro: Minch (CIN)


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