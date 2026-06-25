Copa do Mundo de 2026: Equador x Alemanha AO VIVO

Terceira rodada da Copa do Mundo de 2026

Alemanha x Equador

Gols:





A Alemanha, comandada por Julian Nagelsmann, entra em campo às 22h na terceira rodada do Grupo E contra o Equador, de Sebastian Beccacece, no Meadowlands Stadium, em East Rutherford, Nova York: os alemães, após duas vitórias contra Curaçao e Costa do Marfim, que se enfrentam na outra partida da chave, já estão classificados para as oitavas de final como líderes da chave e já sabem que jogarão na segunda-feira, dia 29, às 22h30, contra o terceiro colocado na primeira fase da eliminatória direta, enquanto os sul-americanos precisam absolutamente dos três pontos para tentar ultrapassar os marfinenses e assumir o segundo lugar ou, pelo menos, chegar a 4 pontos e ficar em terceiro, com grandes chances de repescagem.











