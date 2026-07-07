Após o grande e inesperado sofrimento enfrentado nas oitavas de final contra Cabo Verde, a Argentina de Leo Messi é aguardada em Atlanta para o confronto que vale uma vaga entre as oito melhores da Copa do Mundo. O adversário dos atuais campeões mundiais será o Egito de Mohamed Salah, que na fase anterior eliminou a Austrália nos pênaltis.
(C)Getty images
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Copa do Mundo de 2026, Argentina x Egito AO VIVO
GOLS E MOMENTOS DESTAQUE
O PLACAR
ARGENTINA x EGITO
GOLS:
ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Molina, Romero, L. Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernández, Nico González; Messi, Álvarez. Técnico: Scaloni
EGITO (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Lasheen, Ateya; Ashour, Salah, Marmoush; Ziko. Técnico: Hassam
ÁRBITRO: Letexier
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