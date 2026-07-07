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messi salah(C)Getty images

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Copa do Mundo de 2026, Argentina x Egito AO VIVO

Argentina x Egito
Copa do Mundo
Argentina
Egito

Acompanhe ao vivo ARGENTINA x EGITO, partida válida pelas oitavas de final

Após o grande e inesperado sofrimento enfrentado nas oitavas de final contra Cabo Verde, a Argentina de Leo Messi é aguardada em Atlanta para o confronto que vale uma vaga entre as oito melhores da Copa do Mundo. O adversário dos atuais campeões mundiais será o Egito de Mohamed Salah, que na fase anterior eliminou a Austrália nos pênaltis.




  • GOLS E MOMENTOS DESTAQUE


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  • O PLACAR

    ARGENTINA x EGITO


    GOLS:


    ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Molina, Romero, L. Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernández, Nico González; Messi, Álvarez. Técnico: Scaloni

    EGITO (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Lasheen, Ateya; Ashour, Salah, Marmoush; Ziko. Técnico: Hassam


    ÁRBITRO: Letexier


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