Copa da Itália: fase preliminar, datas e horários

A Liga da Série A divulgou as datas dos jogos da fase preliminar da Copa da Itália 2026-27. Em campo: Vicenza x Catania, Ascoli x Potenza, Arezzo x Union Brescia e Benevento x Ravenna.
Fase preliminar: datas, horários e locais dos jogos
A Liga da Série A divulgou as datas dos jogos da fase preliminar da Copa da Itália 2026-27. Em campo: Vicenza x Catania, Ascoli x Potenza, Arezzo x Union Brescia e Benevento x Ravenna.
Fase preliminar: datas, horários e locais dos jogos
LR VICENZA - CATANIA 08/08/2026 20h00 Estádio Romeo Menti, em Vicenza
ASCOLI - POTENZA 08/08/2026 20h30
Estádio Municipal Cino & Lillo Del Duca, em Ascoli Piceno
AREZZO - UNION BRESCIA 09/08/2026 19h45 Estádio Municipal “Città di Arezzo”
BENEVENTO - RAVENNA 09/08/2026 21h00 Estádio Ciro Vigorito, em Benevento
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