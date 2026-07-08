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SS Lazio Training Session & Press ConferenceGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

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Copa da Itália: fase preliminar, datas e horários

Copa da Itália

Os quatro primeiros jogos da Copa da Itália 2026-27

A Liga da Série A divulgou as datas dos jogos da fase preliminar da Copa da Itália 2026-27. Em campo: Vicenza x Catania, Ascoli x Potenza, Arezzo x Union Brescia e Benevento x Ravenna.



Fase preliminar: datas, horários e locais dos jogos


  • COMPETIÇÃO DIA HORÁRIO CAMPO

    LR VICENZA - CATANIA 08/08/2026 20h00 Estádio Romeo Menti, em Vicenza


    ASCOLI - POTENZA 08/08/2026 20h30

    Estádio Municipal Cino & Lillo Del Duca, em Ascoli Piceno


    AREZZO - UNION BRESCIA 09/08/2026 19h45 Estádio Municipal “Città di Arezzo”


    BENEVENTO - RAVENNA 09/08/2026 21h00 Estádio Ciro Vigorito, em Benevento


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