Copa do Brasil com duas vagas: como fica a distribuição de times classificados na Libertadores a partir de 2026

Neste fim de 2025, o futebol brasileiro vive a reta final de mais uma edição da Copa do Brasil, com os confrontos definitivos entre Corinthians x Cruzeiro e Fluminense x Vasco pelas semifinais da competição. A Copa do Brasil é uma das mais tradicionais e prestigiadas do calendário nacional, reunindo times de todas as regiões do país e garantindo momentos decisivos e surpreendentes ao longo de sua trajetória.

Para 2026, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) introduziu uma grande novidade: a Copa do Brasil passará a oferecer duas vagas para a Copa Libertadores da América, com o campeão e o vice-campeão garantindo lugar no principal torneio de clubes da América do Sul. Essa mudança promete mexer com o equilíbrio das vagas brasileiras para a Libertadores e as estratégias dos clubes ao longo da temporada.

Abaixo, a GOAL mostra como funcionará a distribuição de vagas da Copa do Brasil a partir de 2026.