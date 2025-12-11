+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Flamengo v Corinthians - Copa do Brasil 2022: FinalGetty Images Sport
Joaquim Lira Viana

Copa do Brasil com duas vagas: como fica a distribuição de times classificados na Libertadores a partir de 2026

Entenda o novo modelo de vaga dupla e o impacto na classificação nacional

Neste fim de 2025, o futebol brasileiro vive a reta final de mais uma edição da Copa do Brasil, com os confrontos definitivos entre Corinthians x Cruzeiro e Fluminense x Vasco pelas semifinais da competição. A Copa do Brasil é uma das mais tradicionais e prestigiadas do calendário nacional, reunindo times de todas as regiões do país e garantindo momentos decisivos e surpreendentes ao longo de sua trajetória.

Para 2026, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) introduziu uma grande novidade: a Copa do Brasil passará a oferecer duas vagas para a Copa Libertadores da América, com o campeão e o vice-campeão garantindo lugar no principal torneio de clubes da América do Sul. Essa mudança promete mexer com o equilíbrio das vagas brasileiras para a Libertadores e as estratégias dos clubes ao longo da temporada. 

Abaixo, a GOAL mostra como funcionará a distribuição de vagas da Copa do Brasil a partir de 2026.

  • Flamengo v Palmeiras - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    O atual sistema de vagas

    Tradicionalmente, a Série A distribui a maior parte das vagas do Brasil na Copa Libertadores. Normalmente são seis vagas: quatro para a fase de grupos e duas para fases preliminares (pré-Libertadores), com base na classificação geral do Brasileirão. Além disso, o campeão da Copa do Brasil também garante uma vaga direta na fase de grupos, independente de sua colocação no campeonato nacional.


  • Cruzeiro v Fluminense - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    A mudança a partir de 2026

    Com a alteração confirmada pela CBF, o modelo de classificação será diferente: o campeão e o vice-campeão da Copa do Brasil agora terão vagas asseguradas para a Libertadores. Para isso, uma das seis vagas que hoje é destinada ao Brasileirão será transferida para a Copa do Brasil, reduzindo o número de vagas para cinco via campeonato nacional — mesmo que ainda não esteja definido se a vaga do vice será direta para a fase de grupos ou indireta pela pré-Libertadores.

    Para 2025, no entanto, o modelo ainda se mantém como nos anos anteriores: apenas o campeão ganha uma vaga direta. Isso cria o cenário em que, se Cruzeiro ou Fluminense (que já estão classificados à Libertadores pelo Brasileirão) conquistarem o troféu, o Botafogo herdaria um lugar na fase de grupos da Libertadores, e o São Paulo (hoje classificado para a Copa Sul-Americana), entraria nas fases preliminares do torneio continental.

  • Flamengo v Ceara - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    O impacto no Brasileirão

    Com essa redistribuição, o Brasileirão perderá uma das vagas destinadas originalmente à Libertadores, o que pode fazer com que equipes que visassem a classificação apenas pelo Campeonato Brasileiro precisem agora considerar também seu desempenho na Copa do Brasil — sobretudo em finais e fases decisivas — para garantir sua participação continental. 

    No fim, o que muda é a dinâmica de disputa: clubes terão mais um caminho direto para a Libertadores, mas isso vem acompanhado de uma reorganização nas vagas disponíveis via Brasileirão, reforçando a importância estratégica da Copa do Brasil a partir de 2026.

0