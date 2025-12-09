+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Neymar Santos heroics shouldn't lead to Brazil recall.jpgGetty/GOAL
James Westwood

Convocar Neymar para a Copa do Mundo de 2026 seria um erro de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira

Segunda passagem do astro pelo Santos tem sido marcada por lesões e irregularidade, com apenas 20 jogos disputados no Brasileirão, oito gols marcados e ainda sem retorno à seleção brasileira após dois anos de ausência

Aos 33 anos, não há dúvidas de que os melhores anos de Neymar já ficaram para trás. Ainda não está claro onde ele jogará em 2026, já que ainda não houve renovação de contrato com o Santos. Mesmo assim, se esta acabar sendo sua despedida, ela ocorreu de forma marcante. O Peixe só evitou o rebaixamento imediato de volta à Série B ao encerrar a campanha com três vitórias consecutivas, e a contribuição de Neymar foi decisiva, atuando no limite da dor para salvar o clube quando ele mais precisou.

“Acho que um sete é uma boa nota”, disse Neymar aos repórteres ao ser questionado sobre como avaliaria seu ano, de 0 a 10, após a vitória do Santos na última rodada contra o Cruzeiro. “Em campo, todos sabem que posso me poupar de alguma forma, mas as coisas não acontecem como queremos por várias razões. Agora é hora de resetar a cabeça, esquecer o futebol por uns dez dias, porque eu preciso disso. Preciso de um reset completo.”

O ex-astro de Barcelona e Paris Saint-Germain acrescentou: “Depois disso, foco total na última missão, que é a Copa do Mundo. Esse é o nosso objetivo. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Estou sempre pronto. Não depende de mim.”

A narrativa mais comum em torno de Neymar é a de que ele nunca atingiu todo o seu potencial — algo difícil de contestar, considerando o tempo que passou no departamento médico ao longo da carreira. Ainda assim, ele merece mais respeito como uma verdadeira lenda do futebol moderno. Seus atos de heroísmo na Vila Belmiro devem ajudar a mudar a percepção pública, mas não deveriam alimentar um romântico canto do cisne na Copa do Mundo de 2026.

Um Neymar atuando com apenas metade de sua melhor forma pode ter sido fundamental para o Santos, mas seria apenas um peso para Carlo Ancelotti, que não pode se dar ao luxo de ser sentimental na hora de convocar a seleção brasileira para o torneio.

  • Santos v Botafogo - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Lágrimas e cartão vermelho antes da renovação de contrato

    Os últimos anos de Neymar no PSG e toda a sua passagem pelo Al Hilal foram completamente marcados por lesões. Após um ano e meio, o clube saudita acabou rescindindo o contrato do atacante, que voltou ao Santos com um vínculo inicial de seis meses, em um retorno celebrado como glorioso. A realidade, porém, era que ele não tinha outras opções.

    O Santos logo percebeu que mantê-lo em campo por um período prolongado seria um grande desafio. Neymar perdeu sete dos primeiros nove jogos do Brasileirão por causa de um problema na coxa. Sua 100ª partida em casa pelo clube, contra o Atlético-MG, durou apenas 34 minutos: ele deixou o campo em lágrimas após um carrinho que agravou a lesão.

    Quando atuava, ainda surgiam uma ou outra jogada ousada ou um passe decisivo, mas ele encontrava dificuldades para superar os marcadores e passava tempo demais andando em campo sem grande influência no jogo. Também acabou expulso por uma tentativa de marcar um gol com a mão na derrota por 1 a 0 para o Botafogo, pouco antes da pausa da temporada por causa do Mundial de Clubes — episódio que parecia selar o fim de sua passagem pelo clube.

    No entanto, o Santos não estava disposto a abrir mão de sua joia formada na base. Em 24 de junho, Neymar assinou uma renovação até o fim da temporada para “realizar os sonhos que faltam na minha carreira” e prometeu que “nada vai me parar”. Em um primeiro momento, porém, essas palavras soaram vazias.

  • Neymar Santos 2025 MirassolGetty

    Conflitos com torcedores e companheiros de equipe

    Quando o Brasileirão foi retomado, Neymar disputou sete partidas consecutivas — sua melhor sequência em três anos — e marcou três gols, incluindo dois belíssimos na vitória por 3 a 1 sobre o Juventude. Ainda assim, aquela atuação, que lhe rendeu o prêmio de melhor em campo, acabou se mostrando uma exceção.

    Neymar entrou em confronto com torcedores após derrotas em casa para Internacional e Vasco. Esta última deixou o Santos apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento e mergulhado em crise. Inspirado pelo ex-companheiro de seleção Philippe Coutinho, o Vasco aplicou uma goleada de 6 a 0, a pior derrota do Peixe na história do campeonato, o que levou torcedores indignados a protestarem no centro de treinamento.

    Em meados de setembro, Neymar sofreu uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita e só voltou a atuar no início de novembro. Logo após o retorno à equipe titular, veio outro momento negativo: a derrota por 3 a 2 para o Flamengo. Com o Santos perdendo por 2 a 0 aos 21 minutos do segundo tempo, Neymar correu para cobrar rapidamente um tiro de meta curto e pediu mais paciência na saída de bola, mas o zagueiro Luan Peres imediatamente deu um chutão para frente. O episódio foi visto como mais um momento constrangedor para Neymar, evidenciando que ele ainda não havia conquistado totalmente o respeito de todos no vestiário.

    Duas semanas depois, ele marcou seu primeiro gol desde agosto no empate em 1 a 1 com o embalado Mirassol, mas não houve clima para comemorações. Neymar também cometeu o pênalti que resultou no gol de empate do adversário e, após a partida, revelou-se que ele havia sofrido uma lesão no menisco do joelho esquerdo — o mesmo que rompeu, junto com o ligamento cruzado anterior, em sua última atuação pela seleção brasileira, em outubro de 2023.

  • Hat-trick com "uma perna só"

    Neymar ficou fora da partida seguinte do Santos contra o Internacional e não havia expectativa de que voltasse a jogar na temporada. Médicos o aconselharam a interromper imediatamente as atividades e passar por cirurgia, enquanto o ge revelou que qualquer “impacto mais forte” poderia fazer seu joelho “explodir”.

    Ainda assim, quando o Santos recebeu o Sport em um confronto direto contra o rebaixamento, no dia 29 de novembro, Neymar foi escalado como titular. Ele abriu o placar aos 25 minutos com uma finalização característica e deu a assistência para João Schmidt fechar a vitória por 3 a 0 no segundo tempo.

    “Fisicamente, tenho me sentido bem, estou melhorando cada vez mais. Claro que, com essa lesão, é triste, é chato, mas não é nada que me impeça de fazer algo, por isso continuo jogando”, afirmou Neymar ao ser questionado sobre sua condição. “Agora é hora de pensar no Santos e onde o Santos merece estar.”

    Houve um intervalo de apenas quatro dias até o jogo seguinte, fora de casa, contra o Juventude, mas Neymar voltou a ser titular, mantendo o mesmo ímpeto. Ele marcou os três gols em outra vitória expressiva por 3 a 0, anotando seu primeiro hat-trick desde que brilhou pelo PSG em uma partida do Campeonato Francês contra o Clermont, em abril de 2022.

    Técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda elogiou Neymar por ter apresentado um “belo espetáculo”, mas isso minimiza o que se viu em campo: foi uma de suas atuações mais mágicas de toda a carreira — e realizada, ainda por cima, com uma perna longe das melhores condições.

    “Sempre fui Neymar, independentemente de qualquer coisa”, declarou ele ao Prime Video, em um recado direto aos críticos após a partida. “Nunca deixei de tentar mostrar o meu melhor.”

  • Santos v Cruzeiro - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    'Cristo Redentor de Santos'

    O Santos ainda precisava de uma vitória na última rodada para garantir a permanência, mas não demonstrou nervosismo quando o Cruzeiro, terceiro colocado, visitou a Vila Belmiro. A equipe de Vojvoda marcou três gols pela terceira partida consecutiva e encerrou a campanha na 12ª colocação, com cenas intensas de comemoração entre jogadores, funcionários e torcedores aliviados após o apito final.

    Neymar não marcou, mas foi apelidado de “Cristo Redentor do Santos” pelo jornal espanhol Marca após mais uma atuação de alto nível, com três passes decisivos e 90% de aproveitamento nos dribles. Todo o estádio cantou seu nome em reconhecimento aos esforços quase sobre-humanos no fim da temporada. “Confesso que fui ao limite, foi na raça… Mas foi por vocês, SANTOS!”, escreveu o brasileiro mais tarde no X.

    Ele também confirmou que passará por uma cirurgia considerada de menor gravidade para tratar a lesão mais recente no joelho, antes de definir seu futuro. Se a recuperação evoluir bem, existe uma boa chance de Neymar renovar novamente por seis meses, especialmente porque o Brasileirão 2026 está previsto para começar dois meses mais cedo, em janeiro.

    “Já nos olhamos nos olhos e concordamos em agendar uma reunião nesta semana para definir a situação com calma”, afirmou o presidente do Santos, Marcelo Teixeira. “Alexandre Mattos e o departamento médico vão detalhar quando será realizado o procedimento. Queremos que o Neymar fique. Vamos ajustar as questões contratuais e a nossa expectativa é que ele permaneça no Santos até a Copa do Mundo de 2026.”

  • Neymar Brazil 2022getty

    'Todos querem Neymar 100%'

    A “missão” de Neymar na Copa do Mundo já não soa tão improvável. Se ele conseguir evitar novos problemas físicos na primeira metade da próxima temporada e mantiver um impacto decisivo pelo Santos, a pressão por sua convocação tende a aumentar. Seria, além disso, uma grande história, considerando o quanto sua trajetória declinou. Durante boa parte dos últimos dez anos, Neymar esteve entre os melhores jogadores do mundo, apesar das recorrentes lesões e da reputação de “festeiro”.

    Seu comprometimento profissional sempre foi colocado em xeque, mas, na prática, ele conseguiu se manter em alto nível por mais tempo do que vários ícones do futebol brasileiro, como Ronaldo, Ronaldinho e Kaká. Em seu auge, Neymar era um espetáculo à parte: um artista imprevisível, capaz de desorganizar defesas com pura habilidade. Fazia o jogo parecer simples e aliava essa genialidade ao resultado concreto, com gols e assistências.

    Neymar também é o maior artilheiro da história da seleção brasileira em jogos oficiais e soma 12 participações diretas em gols em 13 jogos de Copa do Mundo, incluindo um golaço contra a Croácia no Catar, em 2022. Ele se tornaria imortal caso finalmente conquistasse o troféu mais cobiçado, especialmente depois de tudo o que enfrentou nos últimos anos, e Ronaldo é um dos que torcem por esse retorno.

    “O Brasil pode conquistar qualquer coisa com os jogadores que tem à disposição”, afirmou o campeão mundial de 2002 durante a data Fifa de setembro. “Neymar pode ser — e eu acredito que será — um jogador importante na Copa do Mundo. Todos querem o Neymar 100%. É isso que o Ancelotti quer, e é isso que ele também quer. Na cabeça dele, vejo um desejo muito grande de estar na Copa do Mundo e ajudar a seleção brasileira.”

  • Neymar AncelottiGetty/Goal

    Ancelotti não 'deve' nada a Neymar

    Essa pode ter sido a visão de Ancelotti três meses atrás, mas sua paciência parece ter se esgotado ao ser questionado pela enésima vez sobre as chances de Neymar disputar a Copa do Mundo, durante o sorteio da fase de grupos em Washington, na última sexta-feira.

    “Se falamos de Neymar, temos de falar de outros jogadores. Precisamos pensar no Brasil, que pode ser com Neymar ou sem Neymar, com alguns jogadores ou sem outros”, afirmou o ex-treinador do Real Madrid. “Entendo perfeitamente o interesse em Neymar, mas é importante deixar claro: estamos em dezembro, a Copa do Mundo é em junho, e vou escolher o elenco em maio. Se o Neymar merecer estar lá, se estiver bem, melhor do que outro, ele vai jogar a Copa do Mundo, ponto final. Não devo nada a ninguém.”

    Neymar enfrenta uma disputa complicada, já que o Brasil conta com uma profundidade impressionante no setor ofensivo. Vinícius Júnior, Raphinha, Rodrygo, Estêvão e Gabriel Martinelli estão entre os que brigam por vagas de titular sob o comando de Ancelotti e, no momento, Neymar aparece abaixo de todos eles na hierarquia.

    A dura realidade é que, se a seleção quiser ir até o fim, talvez seja melhor não apostar na estrela do Santos. É verdade que ele mostrou nas últimas semanas que ainda pode decidir partidas, mas o que aconteceria se ele começasse como titular contra o Marrocos e precisasse ser substituído por lesão? Ancelotti teria de abandonar todo o plano de jogo, e a especulação sobre a condição física de Neymar acabaria ofuscando o restante da campanha.

    O Brasil já não pode — nem precisa — depender de Neymar. Ele também não necessita de uma Copa do Mundo no currículo para ser lembrado como um dos grandes de sua geração. Para ele, talvez seja mais sensato concentrar esforços em recolocar o Santos no topo do futebol brasileiro, em vez de correr o risco de comprometer o progresso da seleção.

