Os convocados da seleção brasileira de Dorival Júnior para a Copa América e amistosos contra México e EUA

Técnico comandará o Brasil em duas partidas de preparação para o torneio, contra México e Estados Unidos; confira a lista na íntegra

Começa o segundo ato da 'era Dorival Júnior' na seleção brasileira. No início de tarde desta sexta-feira (10), o técnico anunciou a sua segunda lista de convocados como comandante do Brasil, agora para a disputa da Copa América e outros dois amistosos, em evento na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

A estreia da seleção na Copa América será no dia 24 de junho, contra a Costa Rica, no SoFi Stadium, em Inglewood, Califórnia. A canarinho ainda tem Paraguai e Colômbia em seu chaveamento.

Antes disso, porém, o Brasil terá dois amistosos de preparação para o torneio - contra México, no dia 8 de junho, e Estados Unidos, no dia 12. Ambos já em território norte-americano.

Sem mais, a GOAL te mostra, abaixo, a lista completa da segunda convocação de Dorival Júnior...