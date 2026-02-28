Getty/GOAL
Contrate Darwin! O Chelsea disse que Nunez pode ser outro Dennis Bergkamp, enquanto a lenda dos Blues elogia a transferência do ex-atacante do Liverpool
O histórico de Núñez no Liverpool: título da Premier League e gols
O ex-jogador da seleção holandesa Bergkamp teve dificuldades para mostrar seu melhor futebol na Itália, pelo Inter, mas se tornou uma lenda do clube londrino após se transferir para o norte de Londres em 1995. Ele fez parte do lendário time “Invincibles” que conquistou o título em 2003-04.
Nunez já tem um título da primeira divisão da Inglaterra em seu nome, tendo ajudado o Liverpool a restaurar o domínio nacional em 2024-25. Ele foi para a Saudi Pro League com o Al-Hilal depois de marcar 40 gols em 143 partidas pelos Reds.
A consistência provou ser um problema durante sua passagem pelo Merseyside, após uma transferência de £ 64 milhões (US$ 86 milhões) do Benfica, mas outra mudança de cenário está sendo planejada após ele ter perdido espaço na aventura no Oriente Médio.
Chelsea explicou por que a transferência de Nunez poderia fazer sentido
O ex-jogador da seleção francesa Desailly acredita que o Chelsea deveria estar interessado em um jogador de 26 anos que ainda tem muito potencial, e disse ao FootItalia: “Na verdade, eu recomendaria Nunez para o Chelsea. Ele é um jogador muito bom, inteligente – só precisa do ambiente certo para ter um bom desempenho. Quando o Liverpool identificou seu potencial, eles sabiam o que tinham estatisticamente.
Mas quando você começa com o pé esquerdo, a confiança desaparece e a consideração das pessoas ao seu redor também. É como Dennis Bergkamp indo para o Inter de Milão – as coisas deram completamente errado. Ou Roberto Carlos em seus primeiros dias, chutando a bola para a arquibancada. A confiança não estava lá. Foi o que aconteceu com Nunez no Liverpool. Mas a qualidade ainda está lá. Ele está no Al-Hilal agora e marcou cerca de seis gols em 16 partidas – nada mal.”
“Fico feliz em vê-lo querendo voltar ao futebol europeu – isso mostra que dinheiro não é tudo. Um clube como o Chelsea ou o novo Manchester United seria o melhor para ele. Ele precisa estar cercado por jogadores consagrados e confiantes, que sabem que vão jogar todos os fins de semana e que vão passar a bola para ele na primeira intenção. Esse é o pequeno detalhe – quando ele faz uma corrida, precisa receber a bola imediatamente. Caso contrário, ele perde a confiança rapidamente.
Tivemos algo semelhante com Frank Lampard – um jogador magnífico, mas às vezes ele procurava outra opção em vez de passar a bola imediatamente para o atacante. Dava para ver os atacantes perdendo o ritmo. Nunez precisa dessa bola imediata. Mas ele é um jogador de qualidade e ainda é jovem o suficiente.”
Palmer permanecerá no Chelsea ou retornará ao Manchester United?
Darwin poderia ser titular do Chelsea se tivesse jogadores como Cole Palmer para lhe fornecer munição. O jogador da seleção inglesa tem sido especulado para um retorno às suas raízes em Manchester, no United. Desailly admite que o meia de 23 anos tem algumas decisões importantes a tomar sobre seu futuro.
O francês acrescentou: “O Chelsea se classificará para a Liga dos Campeões. Mas mesmo que não se classifique, os torcedores agora são diferentes. O importante é o clube, não um jogador específico. O Chelsea tem potencial para jogar bem sem Palmer. Ele tem um contrato longo, então, se ele sair, o clube receberá uma quantia significativa que poderá ser reinvestida em jogadores que se encaixem na filosofia do técnico.
Tenho certeza de que ele está dando o seu melhor para levar o Chelsea ao top 4. Mas se o seu coração está dizendo para ele ir embora, bem, eu tive que escolher entre o Mônaco e o Marselha uma vez e segui o meu coração. Fui para o Marselha porque era torcedor. Os jogadores vêm e vão no futebol moderno, mas o clube é a prioridade no coração dos torcedores.”
Em busca do troféu: Blues querem conquistar mais títulos importantes
O Chelsea está atualmente em quinto lugar na tabela da Premier League, três pontos atrás do Manchester United. Agora, o time está sob o comando de Liam Rosenior e também chegou às oitavas de final da Liga dos Campeões e à quinta rodada da FA Cup, onde enfrentará o Wrexham, de Ryan Reynolds e Rob Mac.
