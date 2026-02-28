Contrate Darwin! O Chelsea disse que Nunez pode ser outro Dennis Bergkamp, enquanto a lenda dos Blues elogia a transferência do ex-atacante do Liverpool

O ex-jogador da seleção francesa Desailly acredita que o Chelsea deveria estar interessado em um jogador de 26 anos que ainda tem muito potencial, e disse ao FootItalia: “Na verdade, eu recomendaria Nunez para o Chelsea. Ele é um jogador muito bom, inteligente – só precisa do ambiente certo para ter um bom desempenho. Quando o Liverpool identificou seu potencial, eles sabiam o que tinham estatisticamente.

Mas quando você começa com o pé esquerdo, a confiança desaparece e a consideração das pessoas ao seu redor também. É como Dennis Bergkamp indo para o Inter de Milão – as coisas deram completamente errado. Ou Roberto Carlos em seus primeiros dias, chutando a bola para a arquibancada. A confiança não estava lá. Foi o que aconteceu com Nunez no Liverpool. Mas a qualidade ainda está lá. Ele está no Al-Hilal agora e marcou cerca de seis gols em 16 partidas – nada mal.”

“Fico feliz em vê-lo querendo voltar ao futebol europeu – isso mostra que dinheiro não é tudo. Um clube como o Chelsea ou o novo Manchester United seria o melhor para ele. Ele precisa estar cercado por jogadores consagrados e confiantes, que sabem que vão jogar todos os fins de semana e que vão passar a bola para ele na primeira intenção. Esse é o pequeno detalhe – quando ele faz uma corrida, precisa receber a bola imediatamente. Caso contrário, ele perde a confiança rapidamente.

Tivemos algo semelhante com Frank Lampard – um jogador magnífico, mas às vezes ele procurava outra opção em vez de passar a bola imediatamente para o atacante. Dava para ver os atacantes perdendo o ritmo. Nunez precisa dessa bola imediata. Mas ele é um jogador de qualidade e ainda é jovem o suficiente.”