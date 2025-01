As contratações dos times do Brasileirão para a temporada 2025

Confira todas as movimentações confirmadas do mercado da bola dos times do Campeonato Brasileiro para esta temporada

A temporada 2025 no mercado da bola já começou a todo vapor, e os times do Brasileirão se preparam para reforçar seus elencos em busca de bons resultados nas competições nacionais e internacionais. Com a janela de transferências aberta, as equipes da elite do futebol brasileiro começam a aquecer o mercado com movimentos estratégicos nesta temporada.

Em um cenário de grande movimentação, as contratações estão sendo realizadas para suprir necessidades técnicas e reforçar posições-chave. Com isso, os clubes buscam peças que possam fazer a diferença em um ano repleto de desafios. A GOAL acompanha de perto e lista todas as movimentações, para que você fique por dentro das novas chegadas em cada um dos 20 times da Série A.