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WSL Signings of the SeasonGOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Contratação da temporada da WSL: Jess Park, Alyssa Thompson e o top 10 da GOAL para 2025-26 – classificação

WSL
Futebol feminino
Arsenal Women
Manchester City Women
Manchester United Women
Chelsea FC Women
Brighton & Hove Albion Women
Liverpool FC Women
Tottenham Hotspur Women
London City Lionesses
Aston Villa Women
Especiais e Opinião
J. Falk
B. Olsson
O. Smith
L. Kendall
C. Nnadozie
A. Thompson
F. Godfrey
J. Rose
J. Park
T. Koga

As transferências no futebol feminino dispararam nos últimos 18 meses. Foi em janeiro do ano passado que Naomi Girma se tornou a primeira jogadora a atingir um valor de transferência de um milhão de dólares no esporte; no entanto, ela já é apenas a sexta jogadora mais cara de todos os tempos, com valores de transferência na casa dos sete dígitos se tornando cada vez mais comuns à medida que o esporte cresce.

Três das jogadoras que aparecem acima de Girma nessa lista se transferiram para a WSL no verão passado, e duas delas constam na lista das melhores contratações da GOAL na divisão nesta temporada. Mas nem tudo se resume a grandes gastos. Afinal, tem havido inúmeras histórias de sucesso em toda a liga com transferências gratuitas, valores mais baixos e contratações por empréstimo, com muitos jovens talentos realmente empolgantes trazidos para a Inglaterra neste ano em particular.

Assim, apresentando nomes que ajudaram a levar seus novos times a conquistas históricas, títulos da liga e, fundamentalmente, a se afastar da zona de rebaixamento, aqui estão as 10 melhores contratações da GOAL para a temporada 2025-26 da WSL...

  • Lucia Kendall Aston Villa Women 2025-26Getty Images

    10Lucia Kendall (Aston Villa)

    Tem sido uma temporada estranha para o Aston Villa, com altos e baixos marcantes e algumas partidas repletas de gols ao longo do caminho. É difícil saber exatamente em que ponto o clube se encontra em seu projeto, tamanha tem sido a montanha-russa, mas também houve alguns pontos positivos na janela de transferências em meio a tudo isso. A jogadora da seleção japonesa Maya Hijikata parece ser uma verdadeira joia, e a lateral holandesa Lynn Wilms está empatada na liderança da WSL em assistências em mais uma primeira temporada de grande impacto, mas é Lucia Kendall quem se destaca entre as melhores contratações desta campanha.

    Isso diz muito sobre o desempenho de Kendall em seu novo time, para o qual ela se transferiu no verão passado vinda do Southampton, clube de sua infância: ela conquistou uma vaga na seleção inglesa e, em três de suas seis partidas pela seleção, integrou a escalação titular das Lionesses. Isso se deve à qualidade da jogadora de 21 anos na posse de bola, à sua capacidade de disputar duelos físicos e à versatilidade no meio-campo, o que lhe permite desempenhar qualquer função.

    À medida que sua primeira temporada no Villa chega ao fim, Kendall está entre as melhores jogadoras do elenco em várias categorias, liderando em interceptações, ficando em segundo lugar em passes bem-sucedidos no campo adversário e faltas sofridas, além de figurar entre as cinco melhores do Villa em passes decisivos e porcentagem de duelos terrestres vencidos. Será muito interessante ver como ela se sairá em sua segunda temporada na WSL.

    • Publicidade
  • Freya Godfrey London City Lionesses 2025-26Getty Images

    9Freya Godfrey (London City Lionesses)

    Esta tem sido uma temporada emocionante na WSL no que diz respeito a jovens talentos formados no próprio país, algo que se reflete no número de novas caras que foram incorporadas à seleção das Lionesses de Sarina Wiegman ao longo da campanha, tendo Kendall entre elas. Outra dessas jogadoras é Freya Godfrey, que ainda não estreou pela seleção principal da Inglaterra, mas foi convocada para duas seleções nesta temporada devido ao impacto que causou no London City Lionesses.

    Godfrey estava emprestada ao clube na última temporada, ajudando-o a conquistar o acesso à WSL, e depois tornou a transferência definitiva no verão, despedindo-se do Arsenal após sete anos nas categorias de base dos Gunners. A jogadora de 20 anos está colhendo os frutos dessa decisão ousada agora, tendo se destacado como indiscutivelmente a melhor jogadora do London City tanto na primeira temporada do clube quanto na sua própria na primeira divisão.

    A jovem atacante lidera sua equipe tanto em gols quanto em assistências, com um total de nove contribuições diretas para gols em 17 partidas, com média de uma a cada 124 minutos. Isso não é nada mal para alguém com sua inexperiência, em um time que teve seus altos e baixos no caminho para o que parece ser um sétimo lugar no final da temporada.

  • Jennifer Falk Liverpool Women 2025-26Getty Images

    8Jennifer Falk (Liverpool)

    A janela de transferências de janeiro do Liverpool foi fundamental para garantir a permanência do clube na WSL por mais uma temporada, e talvez nenhuma contratação realizada durante esse período tenha sido mais importante do que a de Jennifer Falk. O técnico Gareth Taylor alternou entre as goleiras Faye Kirby e Rafaela Borggrafe na primeira metade da campanha, sem que nenhuma delas conseguisse manter o gol invicto nos primeiros 11 jogos do Reds no campeonato. A chegada de Falk, porém, trouxe estabilidade, segurança e experiência de alto nível para a posição, com quatro jogos sem sofrer gols em suas primeiras sete partidas na divisão, ajudando a tirar o Liverpool da lanterna da tabela e levá-lo para uma posição mais segura.

    Na WSL, o Reds sofreu 21 gols em seus primeiros 11 jogos, em comparação com apenas 10 gols nas 10 partidas de Falk desde então, com a internacional sueca registrando uma impressionante porcentagem de defesas de 71,4%. Não é de se admirar que Taylor esteja, segundo relatos, interessado em contratar a jogadora de 33 anos em caráter definitivo, já que seu período de empréstimo do Hacken está chegando ao fim.

  • Olivia Smith Arsenal 2025-26Getty

    7Olivia Smith (Arsenal)

    Enquanto o futebol feminino vivia uma sucessão de transferências sensacionais no ano passado, foi Olivia Smith quem ganhou o título de primeira jogadora da história a valer 1 milhão de libras, quando o Arsenal decidiu investir pesado para trazer a jovem ponta canadense para o norte de Londres, após sua impressionante primeira temporada na Inglaterra, pelo Liverpool. O desempenho de Smith em Merseyside a tornou uma das melhores contratações da última temporada da WSL, e suas atuações na capital a colocaram de volta na lista deste ano.

    Apenas Alessia Russo e Stina Blackstenius, as duas atacantes centrais do Arsenal, e Frida Maanum, que encerrou a temporada em grande forma, registraram mais participações diretas em gols pelo Arsenal nesta temporada do que Smith, que tem sido uma ameaça constante pela lateral. Sua objetividade, sua capacidade de marcar e criar jogadas e sua impressionante consistência contribuíram muito para a equipe de Renee Slegers, que só sentirá ainda mais os benefícios do jogo de Smith nos próximos anos, já que ela tem apenas 21 anos.

  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    6Jess Park (Manchester United)

    Tem sido uma temporada decepcionante para o Manchester United na WSL. Embora as Red Devils tenham chegado a mais uma final de copa e tenham avançado para as quartas de final da Liga dos Campeões Feminina em sua estreia na principal competição, o quarto lugar no campeonato as priva de disputar competições europeias na próxima temporada, o que será uma verdadeira frustração. Além do desempenho em outras competições, porém, há aspectos positivos em algumas das negociações realizadas, mesmo que o United não tenha sido nem de longe tão ativo quanto deveria. Julia Zigiotti Olme tem sido brilhante no meio-campo, mas é Jess Park quem se destacou como uma das melhores contratações do verão na divisão.

    A jogadora da seleção inglesa tem sido uma grande revelação no ataque, onde foi utilizada em uma função totalmente nova por Marc Skinner. Isso funcionou muito bem para Park, que, como resultado, teve sua campanha mais produtiva na WSL até o momento, com seis gols e cinco assistências.

    Mais uma vez, tem sido um ano difícil para o United, mas o desempenho de Park é um motivo para otimismo daqui para frente, e ela só vai melhorar à medida que se adapta à nova função e se desenvolve de maneira geral, já que ainda tem apenas 24 anos.

  • Alyssa Thompson Chelsea Women 2025-26Getty Images

    5Alyssa Thompson (Chelsea)

    Depois de conquistar uma incrível tríplice coroa nacional na primeira temporada de Sonia Bompastor, sem perder nenhuma partida, a segunda campanha do Chelsea com a francesa no comando foi mais discreta, mesmo que tenha rendido um troféu. O Blues perdeu o título da WSL pela primeira vez em sete anos, embora ainda vá garantir uma vaga na Europa ao final de uma temporada que, reconhecidamente, foi marcada por lesões. Isso se destacou especialmente no ataque, colocando ainda mais pressão sobre Alyssa Thompson, que chegou do Angel City por uma quantia de sete dígitos no verão passado.

    Apesar do valor da transferência, que está entre os maiores da história do futebol feminino, Thompson chegou com 20 anos e experiência limitada, especialmente no mais alto nível. O plano não seria colocar tanta responsabilidade sobre ela tão cedo. Mas ela lidou bem com as expectativas adicionais, liderando o elenco do Chelsea em gols e assistências na WSL antes da rodada final.

    Isso apesar de Thompson às vezes ter jogado em posições que nem sempre tiraram o melhor dela, devido a ausências. Tem sido um primeiro ano realmente promissor na Inglaterra para a jovem americana, que só deve melhorar.

  • Beata Olsson Liverpool Women 2025-26Getty Images

    4Beata Olsson (Liverpool)

    Embora a janela de transferências de janeiro do Liverpool tenha sido um dos principais motivos que permitiram ao clube afastar-se da ameaça de rebaixamento, também houve algumas boas contratações realizadas no verão. Risa Shimizu foi uma excelente aquisição por empréstimo e tem se destacado em sua primeira temporada após uma lesão devastadora no ligamento cruzado anterior (LCA), a ponto de não ser surpresa se os Reds sondarem a possibilidade de contratá-la definitivamente do Man City nos próximos meses. Beata Olsson, porém, tem sido a melhor de todas e uma das contratações de maior impacto em toda a WSL, devido à importância crucial de seus gols para manter o Liverpool na primeira divisão.

    A jogadora de 25 anos chegou à Inglaterra em grande forma, após marcar nove gols em 15 jogos em 2025 na Damallsvenskan. Ela levou um tempo para se adaptar à WSL, mas, quando conseguiu, marcou quatro gols nos últimos seis jogos do Reds na liga antes do Ano Novo, ajudando a equipe a conquistar três pontos valiosos, mesmo com a sequência sem vitórias e o apoio limitado. Olsson então marcou o primeiro gol na vitória por 2 a 0 sobre o Leicester, lanterna da tabela, em janeiro, o que contribuiu muito para aproximar o Liverpool da zona de segurança.

    Com seis gols e duas assistências, a jogadora da seleção sueca esteve diretamente envolvida em 40% dos gols que o Reds marcou nesta temporada. Em poucas palavras, o time não teria saído da zona de rebaixamento sem as contribuições de Olsson. Reforçar o apoio à atacante, que ostenta a segunda melhor taxa de conversão de chutes entre as jogadoras com 10 ou mais tentativas na WSL nesta temporada, deve ser uma prioridade real neste verão.

  • Toko Koga Tottenham Women 2025-26Getty Images

    3Toko Koga (Tottenham)

    Que temporada incrível para o Tottenham! O técnico Martin Ho causou um grande impacto em seu primeiro ano no norte de Londres, e as contratações que ele supervisionou tiveram um papel fundamental. A contratação de inverno, Signe Gaupset, parece destinada ao topo, enquanto o impacto de Cathinka Tandberg no ataque tem sido altamente impressionante. Mas é Toko Koga quem tem se destacado entre as contratações, com a jogadora de 20 anos se destacando como uma das melhores jogadoras da WSL nesta temporada.

    Complementando brilhantemente a internacional australiana Clare Hunt no coração da defesa do Spurs, Koga bloqueou mais chutes do que qualquer outra jogadora da WSL nesta temporada, ajudando sua equipe a não sofrer gols nas partidas contra o Arsenal e o Man Utd na ascensão do Spurs para a quinta posição na classificação, o que será a melhor colocação da equipe em sua história e com o maior número de pontos já conquistados neste nível.

    O que Koga acrescentou ao Tottenham na posse de bola também é muito importante. Nenhuma jogadora de linha de campo deu mais passes longos bem-sucedidos pelo Spurs do que a jogadora da seleção japonesa, que também ocupa o segundo lugar em passes precisos e está entre as cinco melhores em passes precisos no campo adversário. Se o clube conseguir mantê-la, Koga será um pilar central para o futuro deste projeto.

  • Jade Rose Man City Women 2025-26Getty Images

    2Jade Rose (Manchester City)

    Há muitas razões pelas quais o Manchester City vem arrasando nesta temporada, a caminho do seu primeiro título da WSL em 10 anos. Contar com o melhor ataque da liga é um fator significativo, mas o papel da defesa também não deve ser menosprezado. Uma abordagem ofensiva deixou o City vulnerável na retaguarda em alguns momentos — e, mesmo assim, o time ainda tem o segundo melhor desempenho defensivo da WSL. As atuações de Jade Rose, em sua primeira temporada na Inglaterra, têm sido fundamentais para isso.

    Embora já fosse uma jogadora consolidada da seleção canadense ao chegar a Manchester no verão passado, esta foi a primeira temporada de Rose no futebol profissional, após quatro anos na Universidade de Harvard. Ela se adaptou com facilidade, porém, sendo titular em 18 das 21 partidas do City e se destacando como uma das principais jogadoras de um time campeão.

    Em quinto lugar na liga em chutes bloqueados, o trabalho defensivo de Rose tem sido excelente, liderando o elenco do City em rebatidas e figurando entre as cinco melhores em interceptações e duelos aéreos vencidos. Mas sua importância na posse de bola também cresceu, com apenas duas jogadoras na liga registrando passes mais precisos do que Rose, que também é a segunda entre as jogadoras de linha do City em passes longos precisos.

    Aos 23 anos, ela é mais uma jogadora nesta lista que só tende a melhorar, e a decisão do City de contratá-la — ainda por cima em uma transferência gratuita — certamente parecerá cada vez mais acertada com o passar do tempo.

  • Chiamaka Nnadozie Brighton Women 2025-26Getty Images

    1Chiamaka Nnadozie (Brighton)

    Não houve nenhuma goleira, nem nenhuma nova contratação, mais impressionante na WSL nesta temporada do que Chiamaka Nnadozie, que o Brighton contratou a título gratuito do Paris FC no verão passado.

    A jogadora da seleção da Nigéria é conhecida há algum tempo como uma das melhores goleiras do mundo, reputação que conquistou com suas atuações em Copas do Mundo, várias edições da Copa Africana das Nações e também na França, onde ajudou o time azarão da capital a conquistar a Coupe de France no ano passado, após uma série de vitórias sobre gigantes na Liga dos Campeões na temporada anterior.

    Nnadozie reforçou essa reputação em sua primeira temporada na WSL, sendo a goleira que mais impediu gols, de acordo com as estatísticas de gols esperados contra. Segundo esses indicadores, o Brighton deveria ter sofrido pelo menos 5,7 gols a mais do que sofreu nesta temporada, não fosse pela notável habilidade de Nnadozie em defender chutes, o que também lhe rendeu a melhor porcentagem de defesas da divisão.

    Ficar em segundo lugar empatado na WSL em jogos sem sofrer gols, em um time que está a caminho de terminar em sexto lugar depois de sofrer mais gols do que todos os times acima dele, exceto um, também não é pouca coisa. Isso não se deve apenas a Nnadozie, é claro, mas ela merece muitos elogios por seu papel em alcançar um número que só é superado por Hannah Hampton, do Chelsea, Ayaka Yamashita, do Man City, e Phallon Tullis-Joyce, do Man Utd. Ela tem sido excepcional e, na avaliação do GOAL, a melhor contratação da WSL nesta temporada.