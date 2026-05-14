Tem sido uma temporada estranha para o Aston Villa, com altos e baixos marcantes e algumas partidas repletas de gols ao longo do caminho. É difícil saber exatamente em que ponto o clube se encontra em seu projeto, tamanha tem sido a montanha-russa, mas também houve alguns pontos positivos na janela de transferências em meio a tudo isso. A jogadora da seleção japonesa Maya Hijikata parece ser uma verdadeira joia, e a lateral holandesa Lynn Wilms está empatada na liderança da WSL em assistências em mais uma primeira temporada de grande impacto, mas é Lucia Kendall quem se destaca entre as melhores contratações desta campanha.

Isso diz muito sobre o desempenho de Kendall em seu novo time, para o qual ela se transferiu no verão passado vinda do Southampton, clube de sua infância: ela conquistou uma vaga na seleção inglesa e, em três de suas seis partidas pela seleção, integrou a escalação titular das Lionesses. Isso se deve à qualidade da jogadora de 21 anos na posse de bola, à sua capacidade de disputar duelos físicos e à versatilidade no meio-campo, o que lhe permite desempenhar qualquer função.

À medida que sua primeira temporada no Villa chega ao fim, Kendall está entre as melhores jogadoras do elenco em várias categorias, liderando em interceptações, ficando em segundo lugar em passes bem-sucedidos no campo adversário e faltas sofridas, além de figurar entre as cinco melhores do Villa em passes decisivos e porcentagem de duelos terrestres vencidos. Será muito interessante ver como ela se sairá em sua segunda temporada na WSL.