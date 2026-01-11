+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Antoine Semenyo Man City GFX 16:9Getty/GOAL
Richard Martin

Como a contratação de Antoine Semenyo deve mudar o cenário do Manchester City - e pode significar o fim da linha para Savinho

Quando Antoine Semenyo foi convidado a definir seu estilo de jogo logo após assinar com o Manchester City, vindo do Bournemouth, ele escolheu quatro adjetivos. “Rápido”, “potente” e “forte” são termos comuns para descrever a maioria dos atacantes da Premier League, mas foi o último que explicou o motivo de o City ter desembolsado £ 65 milhões para contratá-lo no meio da temporada: “letal”

A insistência do Manchester City em contratar Semenyo desde o início da temporada causou estranheza entre torcedores e analistas, afinal o elenco de Pep Guardiola parecia bem servido de opções ofensivas. Jeremy Doku caiu nas graças do treinador e da torcida com atuações cada vez mais decisivas e envolventes, enquanto Rayan Cherki também teve seus momentos de brilho.

Savinho sempre foi uma alternativa elétrica para sair do banco, ainda que precisasse evoluir na tomada de decisão e no produto final. Além disso, o City contava com outras opções pelos lados, como Bernardo Silva e Oscar Bobb.

O que Semenyo entrega, porém, é algo que nenhum desses jogadores oferece com regularidade: gols. Um fluxo constante de bolas na rede capaz de aliviar a responsabilidade de Erling Haaland e tornar o ataque do City mais imprevisível. A estreia contra o Exeter City, a goleada absurda de 10 a 0, já viu o primeiro gol do reforço.

Semenyo tem tudo para ser uma contratação capaz de mudar o patamar do City — não apenas impulsionando a briga por títulos nesta temporada, mas também alterando a dinâmica da equipe a longo prazo.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Bristol City v Coventry City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Um caminho árduo até o Etihad

    A maioria dos novos companheiros de Semenyo no Manchester City atua no mais alto nível desde o início da casa dos 20 anos — ou até antes — e passou pelas principais academias da Europa. O caminho do atacante ganês até o Etihad Stadium, no entanto, foi completamente diferente e muito mais árduo. Ele foi recusado por Arsenal e Tottenham após períodos de avaliação e sequer conseguiu se firmar no Millwall. O Crystal Palace chegou a observá-lo por oito semanas, mas também optou por não seguir adiante.

    Quem enxergou algo além dessas portas fechadas foi o ex-jogador e treinador David Hockaday. Ele acompanhou Semenyo em um desses testes frustrados e percebeu que havia ali um jogador em potencial. Em entrevista ao The Athletic, Hockaday contou que procurou a família do atleta e o incentivou a deixar Greenwich, em Londres, para se mudar para Swindon. Lá, Semenyo passou a estudar ciência do esporte na Wiltshire Sports Academy e a atuar pelo South Gloucestershire and Stroud College, equipe comandada por Hockaday que enfrentava regularmente categorias de base de clubes profissionais.

    Depois de uma atuação arrasadora contra os jovens do Bristol City, Hockaday conseguiu convencer o clube a apostar no atacante. Vieram então empréstimos ao Bath City, fora da liga profissional, ao Newport County, na quarta divisão, e ao Sunderland, na terceira divisão. Quando retornou ao Bristol, Semenyo estava mais preparado para encarar o nível da Championship. Naquela temporada, com a chegada de Nigel Pearson ao comando técnico, recebeu um conselho simples e direto, mas extremamente eficaz: “Seu melhor atributo é correr e finalizar. Então tudo o que você precisa fazer é correr e chutar.”

    • Publicidade
  • Burnley FC v AFC Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Atacando o mundo

    Semenyo levou esse conselho a sério e na temporada seguinte contribuiu para 20 gols na liga. No meio da campanha seguinte, ele se juntou ao Bournemouth por £10 milhões. 

    "Tive que ser um personagem forte", disse Semenyo sobre sua jornada difícil até o topo após se juntar ao City. "Emocionalmente e mentalmente, tive que me tornar realmente forte. Tenho minha família, amigos e noiva ao meu redor – me mantendo animado e sempre me incentivando. Tive que me impulsionar bastante para superar muitos momentos difíceis – isso me fez ser o homem que sou hoje; forte, destemido e pronto para atacar o mundo."

    Atacar o mundo foi exatamente o que ele fez no Bournemouth. Ele marcou oito gols e fez duas assistências em sua primeira temporada completa na Premier League e depois 11 gols e cinco assistências na última campanha. Ele quase igualou essa marca mal passando da metade desta temporada, com seus 10 gols sendo superados apenas por Haaland e Igor Thiago do Brentford, ambos centroavantes. 

    Isso significa que ele chega ao City com mais contribuições de gols do que qualquer jogador além de Haaland, enquanto seus números envergonham seus novos companheiros de ataque nas pontas. Cherki tem dois gols, embora suas sete assistências sejam o que mais se destacam, enquanto Doku tem um gol, além de quatro assistências. Bernardo Silva, Omar Marmoush, Savinho e Oscar Bobb não marcaram na Premier League. 

    Phil Foden é o concorrente mais próximo de Haaland e — agora Semenyo com sete gols, embora suas recentes performances tenham sido fracas, caindo de nível enquanto o City empatou seus últimos três jogos, ficando seis pontos atrás do Arsenal na corrida pelo título.

    Premier League, LaLiga e mais!Assine já!

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-BRIGHTONAFP

    Reduzindo a carga sobre Haaland

    A chegada de Semenyo aumenta imediatamente as chances do City de alcançar o Arsenal, mesmo que os Gunners ainda apareçam como favoritos ao título. O atacante também dá um impulso considerável ao sonho de conquistar a Champions League. Mas seu impacto mais profundo tende a ser no longo prazo, tornando o City menos dependente de Haaland e capaz de vencer jogos mesmo quando o artilheiro norueguês é bem marcado e passa em branco.

    A principal força do City nos quatro primeiros títulos da era Guardiola, antes da chegada de Haaland, era justamente a imprevisibilidade. Os adversários nunca sabiam em quem focar, porque os gols vinham de todos os lados. Se Sergio Agüero não resolvia, Raheem Sterling resolvia. Gabriel Jesus assumia o protagonismo quando necessário e, se o dia não era dos centroavantes, Leroy Sané e Riyad Mahrez costumavam aparecer.

    Na temporada histórica de 2017/18, em que o City bateu o recorde de 100 pontos, seis jogadores marcaram oito gols ou mais. Sané fez 10, Sterling anotou 18, enquanto Agüero liderou com 21 e Gabriel Jesus contribuiu com 13. No ano seguinte, quando o título foi mantido com 98 pontos, novamente seis atletas alcançaram pelo menos sete gols: Sané voltou a chegar aos dois dígitos, Sterling marcou 17 e Agüero, mais uma vez, foi o artilheiro, com 21.

    Já em 2019/20, temporada em que o City perdeu a taça para o Liverpool, os gols ficaram ainda mais bem distribuídos, com seis jogadores chegando a 11 ou mais. Sterling superou Agüero como principal goleador da equipe. Na última temporada do argentino, em que ele pouco atuou, o City ainda assim conseguiu retomar o título, com seis jogadores contribuindo com ao menos sete gols na liga — um retrato claro de como o coletivo sempre foi a base do sucesso.

  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-SCHALKEAFP

    Uma retrospectiva de Sterling e Sané

    Na temporada 2021/22, o City muitas vezes atuou sem um centroavante de referência e, ainda assim, voltou a ser campeão, com oito jogadores marcando sete gols ou mais. A chegada de Haaland naquele ano mudou a configuração do ataque: o norueguês passou a concentrar a maior parte dos gols, mas, mesmo assim, seis atletas alcançaram a marca mínima de sete gols quando o City conquistou o terceiro título consecutivo e completou a histórica tríplice coroa.

    Esse número caiu para cinco jogadores em 2023/24, impulsionado pelos 19 gols de Foden, os 11 de Julián Álvarez e pela surpreendente contribuição de Rodri, que marcou oito vezes. Já na última temporada, o equilíbrio ofensivo deixou a desejar: apenas três jogadores chegaram a sete gols ou mais. Para se ter ideia, no início de novembro, o zagueiro Maxime Estève, do Burnley, era o segundo maior artilheiro do City na liga, atrás apenas de Haaland, graças a dois gols contra marcados em um único jogo. Foden e Tijjani Reijnders reagiram depois, mas o time clamava por um jogador com a frieza e a voracidade de Semenyo no terço final do campo.

    “Estamos constantemente observando jogadores ao redor do mundo”, afirmou Hugo Viana, diretor esportivo do City, após a contratação de Semenyo. “Antoine era o nome que mais queríamos. Ele já mostrou que pode render na Premier League. É humilde, trabalhador, profissional e totalmente focado em evoluir como jogador. É ideal para nós. Tem enorme qualidade: dois pés muito bons, velocidade, força, capacidade de decidir jogos e, o mais importante, grande margem de crescimento e desenvolvimento. Estou animado para ver o jogador que Antoine pode se tornar nas próximas semanas, meses e anos.”

  • FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-TOTTENHAMAFP

    Igualmente perigoso com ambas as pernas

    A qualidade de Semenyo com as duas pernas e a capacidade de ser igualmente eficiente atuando por qualquer um dos lados do ataque estão entre seus maiores trunfos. No Bournemouth, ele podia começar um jogo aberto pela direita e, na partida seguinte, aparecer pela esquerda, além de trocar de lado durante o próprio confronto. Foi exatamente assim no eletrizante empate por 4 a 4 com o Manchester United, quando, mesmo tendo iniciado pela esquerda, infernizou Luke Shaw pela direita e encerrou um jejum de três meses sem marcar gols.

    Guardiola fez questão de destacar essa ambidestria logo após a contratação. “Ele pode jogar dos dois lados, direita e esquerda, usa as duas pernas de forma impressionante”, afirmou. “Jogou de maneira extraordinária no Bournemouth nos últimos anos. Também pode atuar como atacante, explorando sua velocidade. Ele conhece a Premier League, muitos clubes o queriam, e ele decidiu vir para cá. Então, tudo o que posso dizer é obrigado a ele.”

    Os jogadores que tendem a sentir mais diretamente a chegada de Semenyo são Savinho e Oscar Bobb. Ambos estão lesionados no momento, e o clube já trabalha com a possibilidade de emprestar Bobb. Savinho, por sua vez, deve ficar fora por pelo menos dois meses após sofrer uma lesão muscular contra o Sunderland, mas a contratação de Semenyo soa como um golpe duro para um jogador que é um dos mais empolgantes do elenco do City… até a hora de finalizar.

    As duas chances claras desperdiçadas em sequência pouco antes de se machucar contra o Sunderland resumem bem a passagem de Savinho pelo Etihad até aqui: talento de sobra para passar pelos defensores e criar oportunidades, mas dificuldades recorrentes para transformar essas jogadas em gols.

  • Fulham v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Os dias de Savinho estão contados

    Desde que chegou ao City, vindo do Troyes em 2024, o brasileiro marcou apenas cinco gols em todas as competições — e só um deles pela Premier League. Na última temporada, distribuiu oito assistências, mas, nesta, deu apenas um passe para gol no campeonato inglês, sem balançar as redes nem na liga nem na Champions League. Seus únicos gols vieram na Copa da Liga, com o mais recente, contra o Brentford, contando com um desvio decisivo no caminho da bola.

    Após a partida contra o Brentford, Guardiola saiu em defesa do jogador. “A tomada de decisões pode ser melhor, claro, mas eu sempre valorizo essa ética de trabalho, especialmente porque ele corre, corre o tempo todo”, disse o treinador. “Com o tempo, vamos aprimorar essa tomada de decisão e ele vai se tornar um jogador de altíssimo nível.”

    Na prática, porém, as ações falam mais alto do que as palavras. A decisão do City de contratar Semenyo indica que os dias de Savinho no clube estão contados. O brasileiro chegou a demonstrar interesse em se transferir para o Tottenham quando os Spurs fizeram uma proposta na última janela, mas o City recusou por não ter um substituto definido. Agora, é difícil não enxergar Semenyo exatamente como esse substituto. E, ao contrário de Savinho, ninguém questiona o instinto matador da nova contratação.

Carabao Cup
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Manchester City crest
Manchester City
MCI
0