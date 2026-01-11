Como a contratação de Antoine Semenyo deve mudar o cenário do Manchester City - e pode significar o fim da linha para Savinho

A insistência do Manchester City em contratar Semenyo desde o início da temporada causou estranheza entre torcedores e analistas, afinal o elenco de Pep Guardiola parecia bem servido de opções ofensivas. Jeremy Doku caiu nas graças do treinador e da torcida com atuações cada vez mais decisivas e envolventes, enquanto Rayan Cherki também teve seus momentos de brilho.

Savinho sempre foi uma alternativa elétrica para sair do banco, ainda que precisasse evoluir na tomada de decisão e no produto final. Além disso, o City contava com outras opções pelos lados, como Bernardo Silva e Oscar Bobb.

O que Semenyo entrega, porém, é algo que nenhum desses jogadores oferece com regularidade: gols. Um fluxo constante de bolas na rede capaz de aliviar a responsabilidade de Erling Haaland e tornar o ataque do City mais imprevisível. A estreia contra o Exeter City, a goleada absurda de 10 a 0, já viu o primeiro gol do reforço.

Semenyo tem tudo para ser uma contratação capaz de mudar o patamar do City — não apenas impulsionando a briga por títulos nesta temporada, mas também alterando a dinâmica da equipe a longo prazo.