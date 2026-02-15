Getty/GOAL
Continue com o seu trabalho, Ruben! Maya Jama compartilha a obra de arte de Dias depois que o astro do Manchester City presenteia a apresentadora do Love Island com presentes de Dia dos Namorados
Picasso!? Jama & Dias colocam suas habilidades artísticas à prova
Jama, que tem apresentado a última série do Love Island All-Stars, mas ainda encontra tempo para voltar ao Reino Unido, ficou orgulhosa de sua performance. Ela não ficou muito impressionada com os esforços de Dias.
O zagueiro do City pode ter dominado sua própria arte, como um jogador internacional de elite nos círculos do futebol, com títulos da Premier League e da Liga dos Campeões em seu nome, mas ele é claramente mais habilidoso com os pés do que com as mãos.
O retrato de Dias, que deveria se parecer com ela, pelo menos fez Jama sorrir. Ela achou os esforços dele engraçados, com os dois se autodenominando artistas “Picasso” em formação. Nenhum dos dois parece estar seguindo esse caminho.
Presentes de Dia dos Namorados: Dias presenteia sua parceira Jama
Jama e Dias desfrutaram de um jantar requintado após encontrarem uma janela em suas respectivas agendas. O primeiro voltou ao Reino Unido, enquanto o segundo estava a serviço da FA Cup com o Manchester City, ocupando uma vaga no banco do Blues para o confronto da quarta rodada com o vizinho Salford City.
Pep Guardiola não precisou convocar Dias, já que o City venceu facilmente por 2 a 0 o adversário da League Two. Ele ficou no banco, sem entrar em campo, enquanto Jama assistia à partida no Etihad Stadium.
Ela recebeu surpresas de Dia dos Namorados do namorado antes de ir para Eastlands. Um buquê gigante de 100 rosas vermelhas a recebeu de volta a Manchester. Ela também ganhou um presente de luxo da Chanel.
Jama planejava entrar no clima do Dia dos Namorados indo ao Etihad vestida de vermelho, mas rapidamente percebeu o erro, já que o arquirrival Manchester United joga com essa cor.
Ela disse em uma postagem nas redes sociais que incluía o presente floral de Dias: “Ele já foi trabalhar e eu irei daqui a pouco, mas estava pensando em usar vermelho até lembrar que lá é tudo azul! Talvez não fosse muito bem recebido!”
Momento difícil para Dias e Jama após a pausa
Dias e Jama passaram por um período difícil recentemente, com a invasão de sua mansão em Cheshire. Alega-se que os invasores levaram mais de £ 1 milhão em itens pessoais. A investigação policial sobre o que aconteceu e quem é o responsável continua em andamento.
Jama se juntou a Dias no noroeste após se despedir de Londres. Eles estão construindo uma vida juntos depois de terem criado muitas lembranças felizes durante férias ensolaradas.
Dias busca honras com o City antes da Copa do Mundo
Dias, que irá disputar a Copa do Mundo neste verão ao lado do icônico compatriota Cristiano Ronaldo, deve voltar a jogar pelo City em 21 de fevereiro, quando a equipe receberá o Newcastle em casa. A equipe de Guardiola chegará a essa partida na segunda posição da tabela da Premier League, quatro pontos atrás do líder Arsenal.
