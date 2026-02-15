Continue com o seu trabalho, Ruben! Maya Jama compartilha a obra de arte de Dias depois que o astro do Manchester City presenteia a apresentadora do Love Island com presentes de Dia dos Namorados

Jama e Dias desfrutaram de um jantar requintado após encontrarem uma janela em suas respectivas agendas. O primeiro voltou ao Reino Unido, enquanto o segundo estava a serviço da FA Cup com o Manchester City, ocupando uma vaga no banco do Blues para o confronto da quarta rodada com o vizinho Salford City.

Pep Guardiola não precisou convocar Dias, já que o City venceu facilmente por 2 a 0 o adversário da League Two. Ele ficou no banco, sem entrar em campo, enquanto Jama assistia à partida no Etihad Stadium.

Ela recebeu surpresas de Dia dos Namorados do namorado antes de ir para Eastlands. Um buquê gigante de 100 rosas vermelhas a recebeu de volta a Manchester. Ela também ganhou um presente de luxo da Chanel.

Jama planejava entrar no clima do Dia dos Namorados indo ao Etihad vestida de vermelho, mas rapidamente percebeu o erro, já que o arquirrival Manchester United joga com essa cor.

Ela disse em uma postagem nas redes sociais que incluía o presente floral de Dias: “Ele já foi trabalhar e eu irei daqui a pouco, mas estava pensando em usar vermelho até lembrar que lá é tudo azul! Talvez não fosse muito bem recebido!”