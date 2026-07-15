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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Conte: “Seleção nacional: é hora de agir, não de conversa fiada e política”

Itália
A. Conte

O ex-técnico: “Há um Inter com o Lautaro e um Inter sem ele”

Antonio Conte, ex-técnico da Seleção Italiana e ex-técnico da Juventus, do Inter e do Napoli, atualmente sem time, concede entrevista à Gazzetta dello Sport. A seguir, os trechos mais significativos.


Sobre a Seleção Nacional

“Já se falou demais. É hora de agir, não de conversa fiada e política. Não podemos ficar de fora de três Copas do Mundo seguidas: foi uma façanha ao contrário.”


Quais jogadores menos conhecidos chamaram sua atenção na Copa do Mundo?

“Gostei do Hassan, o ponta do Egito; do Bouaddi, o meio-campista do Marrocos; e do Oulai, o meio-campista da Costa do Marfim”.


  • LAUTARO

    Lautaro Martinez

    “O que me impressiona? Seu crescimento contínuo. E também sua personalidade e carisma. Há um Inter com o Lautaro e um Inter sem ele: a presença dele faz toda a diferença. A jogada do Lautaro no terceiro gol da Argentina contra o Egito passou um pouco despercebida, mas foi incrível: ele subiu pelo campo, defendeu a bola, deu tempo para o Enzo Fernández chegar e fez um cruzamento perfeito. Você não espera uma jogada dessas de um centroavante. E, além disso, Lautaro entendeu, assim como Alvarez, que pode ser importante mesmo que seja por apenas alguns minutos. Eles aceitaram a situação, colocando o ego em segundo plano em relação às necessidades da equipe: os dois foram excelentes, assim como Scaloni, por ter conseguido convencê-los.”


    • Publicidade

  • MESSI X KANE

    Messi

    “Ele superou as expectativas, mais uma vez. Ele se apresentou em uma forma incrível, o que demonstra seu profissionalismo e sua vontade: aos 39 anos, ele ainda é decisivo. Leo tem a capacidade intelectual de estar sempre na posição certa, porque entende antes o que está acontecendo”.


    Kane

    “Harry é um grande centroavante, mas também é quase um meia-atacante: ele entende os movimentos, sabe quando recuar e atuar como armador. Jogador excepcional, de grande qualidade técnica. Era injusto que ele não tivesse conquistado nada; no Bayern, ele está obtendo as conquistas que merece. E quem sabe ele não consiga o mesmo na seleção. Kane é um líder à sua maneira, talvez não com palavras, mas dentro de campo. Os companheiros procuram-no porque confiam nele, e ele nunca os decepciona”.



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