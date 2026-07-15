Conte: “Seleção nacional: é hora de agir, não de conversa fiada e política”

Antonio Conte, ex-técnico da Seleção Italiana e ex-técnico da Juventus, do Inter e do Napoli, atualmente sem time, concede entrevista à Gazzetta dello Sport. A seguir, os trechos mais significativos.





Sobre a Seleção Nacional

“Já se falou demais. É hora de agir, não de conversa fiada e política. Não podemos ficar de fora de três Copas do Mundo seguidas: foi uma façanha ao contrário.”





Quais jogadores menos conhecidos chamaram sua atenção na Copa do Mundo?

“Gostei do Hassan, o ponta do Egito; do Bouaddi, o meio-campista do Marrocos; e do Oulai, o meio-campista da Costa do Marfim”.



