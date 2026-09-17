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Emanuele Tramacere

Traduzido por

Conte espera Milan e Juventus? Não à oferta milionária do Al Ahli, ele quer um projeto europeu

Juventus
Milan
Manchester United
A. Conte
Mercado da bola
Campeonato Italiano
Juventus x Milan

O técnico salentino estava presente em San Siro para Milan x Benfica, mas seu “fantasma” também paira sobre o banco da Juventus.

Quando Antonio Conte está livre e sem clube, nenhum treinador e nenhum cargo pode realmente se considerar seguro. O técnico salentino é sinônimo de sucesso e objetividade e, sobretudo para aquelas equipes com dificuldades nos resultados ou em crise, ter um treinador de primeiríssimo nível como ele no mercado certamente desperta o interesse de muitos dirigentes.

Por isso, vê-lo na tribuna em Milan x Benfica colocou imediatamente pressão sobre Ruben Amorim, que vem de vários resultados negativos e de um futebol que voltou a estar longe de ser brilhante. Por isso, em entrevista coletiva, Luciano Spalletti foi "obrigado" a falar dele.

Mas o que Antonio Conte realmente quer? Há um bastidor ligado à última janela de transferências de inverno.

  • O não à Arábia

    Ao longo do verão, depois de se despedir do Napoli, que em pouco tempo mudou o rumo e foi atrás de Massimiliano Allegri, chegou à mesa de Antonio Conte uma proposta da Saudi Pro League.

    Segundo Fabrizio Romano, era uma oferta monstruosa do ponto de vista econômico, fora de qualquer lógica de gastos italiana e também europeia. Era do Al-Ahli, mas Conte optou por recusá-la porque não tinha a intenção de se transferir para tão longe do seu mundo.

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  • À espera de um projeto de ponta na Europa

    Até os rumores sobre o Fenerbahçe, na Turquia, perderam força bastante rápido, porque Conte, que optou basicamente por fazer uma pequena pausa do estresse diário do trabalho, gostaria de voltar a um time que seja ambicioso e que tenha um projeto de crescimento e desenvolvimento de ponta em nível europeu.

  • Spalletti e Amorim "torcem" pelo Manchester United

    Só pela Juventus Conte aceitaria de olhos fechados; para todos os outros, o peso do passado não bastará. Por esse motivo, neste momento, tanto Luciano Spalletti quanto Ruben Amorim podem pensar em "torcer" pelo Manchester United para tirar a "ameaça" Conte do próprio futuro.

    Até mesmo o cargo de Michael Carrick na Premier League está balançando e, embora a diretoria dos Red Devils tenha confirmado que não há intenção de uma demissão em curto prazo, o nome de Antonio Conte começou a circular e a ser defendido pelos torcedores também por lá.

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