Conte espera Milan e Juventus? Não à oferta milionária do Al Ahli, ele quer um projeto europeu

Quando Antonio Conte está livre e sem clube, nenhum treinador e nenhum cargo pode realmente se considerar seguro. O técnico salentino é sinônimo de sucesso e objetividade e, sobretudo para aquelas equipes com dificuldades nos resultados ou em crise, ter um treinador de primeiríssimo nível como ele no mercado certamente desperta o interesse de muitos dirigentes.

Por isso, vê-lo na tribuna em Milan x Benfica colocou imediatamente pressão sobre Ruben Amorim, que vem de vários resultados negativos e de um futebol que voltou a estar longe de ser brilhante. Por isso, em entrevista coletiva, Luciano Spalletti foi "obrigado" a falar dele.

Mas o que Antonio Conte realmente quer? Há um bastidor ligado à última janela de transferências de inverno.