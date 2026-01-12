Conta de Bruno Fernandes no X é invadida e publica críticas a proprietários do Manchester United

Bruno Fernandes é conhecido por ter dificuldade em controlar suas emoções, com perguntas frequentemente sendo feitas sobre seu comportamento em campo. No entanto, ele está ciente de suas responsabilidades como capitão do United. Isso significa defender o clube, em vez de criticá-lo, em público.

Ele sempre mostrou respeito fora do campo e nunca criticou os proprietários do clube. Com isso em mente, ficou claro que algo não estava certo quando uma série de postagens começou a aparecer em sua conta do X ao longo da noite de domingo.

O primeiro desses posts dizia: “Juntem-se ao Macclesfield FC. Animados para o futuro”. A mensagem fazia referência à façanha do time da National League North, que surpreendeu o Crystal Palace — então campeão da FA Cup — ao eliminá-lo da competição na temporada 2025/26.

Outra publicação, posteriormente apagada, falava sobre o lançamento de uma criptomoeda e trazia a frase: “É por isso que eu preciso ganhar mais”. Em seguida, veio uma alfinetada direta em Sir Jim Ratcliffe e no grupo que divide o controle do clube em Old Trafford, com a mensagem: “Vamos nos livrar da INEOS”.

Com o passar do tempo, os posts ficaram ainda mais explícitos, incluindo comentários de cunho sexual envolvendo Cristiano Ronaldo, Alisha Lehmann e a criadora de conteúdo adulto Bonnie Blue. Já na reta final da invasão, os hackers compartilharam uma imagem da humilhante derrota por 7 a 0 sofrida pelo United diante do Liverpool, em 2023.

Diante da repercussão, o Manchester United tratou de avisar rapidamente seus torcedores que o capitão não tinha qualquer relação com as publicações. Em comunicado oficial, o clube afirmou: “A conta de Bruno Fernandes no X foi hackeada. Os torcedores não devem interagir com nenhuma das postagens ou mensagens diretas”.

