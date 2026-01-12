Conta de Bruno Fernandes no X é invadida e publica críticas a proprietários do Manchester United
Mais desgraça para o Manchester United: time é eliminado da Copa da Inglaterra
Bruno Fernandes parecia frustrado após ver os Red Devils serem eliminados da sua segunda competição da temporada na primeira fase. Meses antes, eles sofreram uma derrota humilhante para o Grimsby Town, da League Two (quarta divisão inglesa), na Copa da Liga Inglesa.
Neste domingo, eles foram eliminados da Copa da Inglaterra, tirando sua última esperança de possivelmente conquistar um troféu na temporada 2025/26 — já que estão em sétimo lugar na tabela da Premier League e devem brigar para ficar no top 4. Bruno Fernandes foi incapaz de fornecer inspiração contra o Brighton, que levou a melhor sobre o United por 2 a 1 — o gol de consolação dos Red Devils veio dos pés de Benjamin Sesko ao final da partida.
Conta de Bruno Fernandes é hackeada
Bruno Fernandes é conhecido por ter dificuldade em controlar suas emoções, com perguntas frequentemente sendo feitas sobre seu comportamento em campo. No entanto, ele está ciente de suas responsabilidades como capitão do United. Isso significa defender o clube, em vez de criticá-lo, em público.
Ele sempre mostrou respeito fora do campo e nunca criticou os proprietários do clube. Com isso em mente, ficou claro que algo não estava certo quando uma série de postagens começou a aparecer em sua conta do X ao longo da noite de domingo.
O primeiro desses posts dizia: “Juntem-se ao Macclesfield FC. Animados para o futuro”. A mensagem fazia referência à façanha do time da National League North, que surpreendeu o Crystal Palace — então campeão da FA Cup — ao eliminá-lo da competição na temporada 2025/26.
Outra publicação, posteriormente apagada, falava sobre o lançamento de uma criptomoeda e trazia a frase: “É por isso que eu preciso ganhar mais”. Em seguida, veio uma alfinetada direta em Sir Jim Ratcliffe e no grupo que divide o controle do clube em Old Trafford, com a mensagem: “Vamos nos livrar da INEOS”.
Com o passar do tempo, os posts ficaram ainda mais explícitos, incluindo comentários de cunho sexual envolvendo Cristiano Ronaldo, Alisha Lehmann e a criadora de conteúdo adulto Bonnie Blue. Já na reta final da invasão, os hackers compartilharam uma imagem da humilhante derrota por 7 a 0 sofrida pelo United diante do Liverpool, em 2023.
Diante da repercussão, o Manchester United tratou de avisar rapidamente seus torcedores que o capitão não tinha qualquer relação com as publicações. Em comunicado oficial, o clube afirmou: “A conta de Bruno Fernandes no X foi hackeada. Os torcedores não devem interagir com nenhuma das postagens ou mensagens diretas”.
Questões do United: Fletcher assume como interino após demissão de Amorim
A maioria das publicações já foi apagada, enquanto Fernandes trabalha para retomar o controle de suas contas nas redes sociais. Ainda assim, o episódio certamente o faz refletir sobre o momento do Manchester United, onde o clube se encontra e quais serão os próximos passos.
Os Red Devils optaram por encerrar o vínculo com Rúben Amorim no dia 5 de janeiro. O português foi demitido após 14 meses no comando, período em que dirigiu a equipe em 63 partidas. Amorim acabou pagando o preço por resultados irregulares e também por declarações públicas contra a diretoria do clube.
Darren Fletcher assumiu interinamente o comando do time principal, mas os primeiros resultados foram frustrantes: um empate por 2 a 2 com o Burnley e uma eliminação desanimadora na copa diante do Brighton. Sobre a atuação contra os Seagulls, Fletcher avaliou: “Foi uma atuação irregular. Começamos bem, mas o gol nos tirou o fôlego. No intervalo, cobrei que movimentássemos a bola com mais velocidade, não apenas com controle. Quando fizemos 2 a 1, achei que o jogo tinha mudado — a torcida cresceu, a energia aumentou — mas não conseguimos dar o passo final e buscar o empate. Dá para ver que os jogadores estão frágeis, mas eles precisam reagir. Confiança é uma das coisas mais poderosas do futebol, e quando ela falta, é preciso cavar fundo até que volte. Agora depende deles. Ainda há muito em disputa nesta temporada, e esse elenco tem qualidade suficiente para alcançar algo importante, desde que esteja disposto a se superar.”
- Getty
O futuro de Bruno Fernandes: especulações sobre transferência para a Arábia Saudita agitam novamente
Bruno Fernandes terá de assumir o protagonismo nesse momento decisivo, com o foco totalmente voltado à briga por uma vaga na Champions League. Ainda assim, não é certo por quanto tempo ele seguirá em Old Trafford, já que a possibilidade de uma transferência para a Saudi Pro League ganha força — especialmente após o meia de 31 anos revelar que o United tentou negociá-lo na janela de meio de ano de 2025.