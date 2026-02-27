Goal.com
Santos v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Constrangedor! A simulação de Neymar na "agressão fantasma" contra o Vasco

Camisa 10 foi o principal nome da vitória santista, mas também ficou marcado por simulação polêmica

Em uma partida movimentada e repleta de tensão, o Santos superou o Vasco por 2 a 1, com Neymar como protagonista absoluto. O camisa 10 marcou os dois gols do Peixe e foi decisivo para o resultado, mas também acabou no centro de uma polêmica que agitou o primeiro tempo.

O lance controverso ocorreu após uma discussão com Thiago Mendes. Durante o desentendimento, Neymar caiu no gramado alegando ter sido atingido por uma cabeçada. O árbitro Rafael Klein, bem posicionado no momento da jogada, interpretou que não houve contato suficiente para caracterizar falta e mandou o jogo seguir.

A confusão teve início quando Neymar, ao abrir o placar na Vila Belmiro aos 25 minutos da etapa inicial, comemorou pedindo silêncio à torcida vascaína. O gesto incomodou Thiago Mendes, que foi tirar satisfação com o atacante, elevando o clima dentro de campo.

  • Paolo GuerreroReprodução

    Simulações que marcaram época

    Casos de simulação fazem parte da história do futebol brasileiro e internacional, mesmo com a previsão de punições disciplinares. Episódios marcantes seguem sendo lembrados como exemplos de exagero, ou de teatralidade, nos gramados.

    Um dos mais emblemáticos ocorreu na Copa do Mundo de 2002. Contra a Turquia, Rivaldo foi atingido por uma bola chutada em direção às suas pernas, mas levou as mãos ao rosto e caiu no chão. O turco Hakan Ünsal acabou expulso, enquanto Rivaldo foi posteriormente multado pela FIFA em 11,5 mil francos suíços.

    No Brasileirão de 2017, Lucas Fonseca, do Bahia, protagonizou outra cena controversa ao simular agressão em disputa com Guerrero, então no Flamengo. O zagueiro acabou expulso por acúmulo de cartões e depois recebeu suspensão de dois jogos pelo STJD.

    Já na final da Libertadores de 2021, Deyverson chamou atenção ao cair no gramado após um leve toque nas costas dado pelo árbitro Néstor Pitana. A cena rapidamente viralizou e virou um dos momentos mais inusitados de decisões recentes.

  • Santos v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Clima quente e troca de provocações

    Além da simulação questionada, o duelo entre Neymar e Thiago Mendes ganhou contornos pessoais ao longo do jogo.

    Segundo o volante do Vasco, o gesto de silêncio direcionado à torcida foi o estopim do atrito. “É normal, é futebol, cada um defende sua equipe. Só pedi um pouco de respeito. Na comemoração, ele mandou nossa torcida calar a boca. Mas segue o jogo”, declarou.

    Thiago Mendes também demonstrou insatisfação com a arbitragem. “Hoje foi um jogo praticamente só do Neymar. O juiz só apitou para ele. Em momento algum apitou para nós. Agora é trabalhar e levantar a cabeça”, afirmou.

    Neymar, por sua vez, não poupou palavras ao falar sobre o rival ainda no intervalo. O atacante relembrou um episódio do período em que atuavam na França, ele pelo Paris Saint-Germain e Thiago pelo Lyon, e disparou: “Sempre ele que arruma confusão, quer dar uma de machão. Com todo respeito, é um babaca. Ele me quebrou uma vez no PSG e me prometeu hoje. Vamos ver se é homem suficiente para me quebrar de novo.”

  • Santos v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    O que vem a seguir?

    Em meio à busca por ritmo ideal e olho em uma possível convocação para a Copa do Mundo, cada atuação ganha peso extra para Neymar.

    Com o Santos focado exclusivamente no Campeonato Brasileiro após a saída do estadual, o camisa 10 terá novas oportunidades de mostrar protagonismo e tentar manter o impacto dentro de campo, sem deixar que episódios extracampo roubem a cena.

