Constrangedor! A simulação de Neymar na "agressão fantasma" contra o Vasco

Em uma partida movimentada e repleta de tensão, o Santos superou o Vasco por 2 a 1, com Neymar como protagonista absoluto. O camisa 10 marcou os dois gols do Peixe e foi decisivo para o resultado, mas também acabou no centro de uma polêmica que agitou o primeiro tempo.

O lance controverso ocorreu após uma discussão com Thiago Mendes. Durante o desentendimento, Neymar caiu no gramado alegando ter sido atingido por uma cabeçada. O árbitro Rafael Klein, bem posicionado no momento da jogada, interpretou que não houve contato suficiente para caracterizar falta e mandou o jogo seguir.

A confusão teve início quando Neymar, ao abrir o placar na Vila Belmiro aos 25 minutos da etapa inicial, comemorou pedindo silêncio à torcida vascaína. O gesto incomodou Thiago Mendes, que foi tirar satisfação com o atacante, elevando o clima dentro de campo.