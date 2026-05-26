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Jose MourinhoGetty Images
Jonas Rütten

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Consequência amarga da disputa pelo poder: José Mourinho parece estar saindo muito mais caro do que se imaginava para o Real Madrid

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J. Mourinho
A. Arbeloa

Segundo relatos coincidentes da imprensa, José Mourinho deve assumir novamente o comando do Real Madrid. No entanto, a contratação vai custar uma fortuna ao clube.

Segundo notícias divulgadas, entre outros, pelo jornal *Bild* e pela emissora de TV portuguesa RTP, a cláusula de rescisão de Mourinho com o Benfica teria expirado. 

Assim, embora o Real tenha conseguido contratar Mourinho por sete milhões de euros, devido às turbulências das últimas semanas, o prazo para isso expirou na terça-feira. O preço pelo técnico de 63 anos elevou-se agora para nada menos que 14 milhões de euros. Na verdade, Mourinho ainda tem contrato com o Benfica até 2027.

  • O presidente Florentino Pérez, em uma coletiva de imprensa sensacionalista em meados de maio, começou por repreender verbalmente todos os representantes da imprensa, falou de uma “campanha difamatória” contra o clube e, por fim, convocou novas eleições para a presidência. E, pela primeira vez na história, Enrique Riquelme se candidatou efetivamente como adversário de Pérez nas eleições.

    O acordo com Mourinho, que na verdade deveria ter sido oficializado na segunda-feira de Pentecostes, estaria, segundo o jornal Bild, agora suspenso, pois é preciso aguardar o resultado da eleição. No Benfica, no entanto, acredita-se que “The Special One” irá, mais cedo ou mais tarde neste verão, assumir pela segunda vez o cargo de técnico do Real Madrid, após a passagem de 2010 a 2013. 

    Marco Silva, que trabalha no Fulham FC desde 2021, deve assumir o cargo de sucessor. Com os Cottagers, ele alcançou a décima primeira posição na tabela da Premier League na última temporada. O contrato de Silva com o clube londrino expira no verão.

    Mourinho havia assinado com o Benfica em setembro do ano passado, após uma passagem pouco bem-sucedida pelo Fenerbahçe, mas não conseguiu conquistar nenhum título com o grande clube português, apesar de uma temporada sem derrotas no campeonato. O FC Porto foi o campeão, tendo também eliminado Mourinho e o Benfica nas quartas de final da Copa. Na Liga dos Campeões, a campanha terminou precocemente na fase intermediária, justamente contra o Real Madrid.

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  • FBL-ESP-LIGA-SEVILLA-REAL MADRIDAFP

    O Real Madrid afunda no caos com Arbeloa

    Apesar da classificação na Liga dos Campeões contra “Mou” e o Benfica, a temporada do Real Madrid não começou sob bons auspícios. Desentendimentos internos com os principais jogadores da equipe custaram o cargo a Xabi Alonso após apenas alguns meses no cargo e após a derrota na final da Supercopa contra o Barcelona, em meados de janeiro. A estreia de seu sucessor, Álvaro Arbeloa, acabou se transformando em um desastre poucos dias depois.

    O Real foi eliminado da Copa del Rey já nas oitavas de final contra o Albacete, tropeçou gravemente na LaLiga em várias ocasiões e acabou ficando bem para trás na disputa pelo título contra o FC Barcelona. Na Liga dos Campeões, foi eliminado nas quartas de final contra o FC Bayern em abril. A partir daí, já não havia mais como evitar a demissão de Arbeloa no final da temporada. 

    Ele também não conseguiu trazer ordem e tranquilidade ao vestiário do Real. Em maio, relatos de brigas violentas entre jogadores — com destaque para o incidente entre Aurelien Tchouameni e Federico Valverde — geraram ainda mais tensão. O caso Kylian Mbappé também aumentou o risco de explosão no barril de pólvora do Real. 

    Mourinho terá, portanto, muito trabalho pela frente quando assumir o cargo de técnico do Real Madrid pela segunda vez.