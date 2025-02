Conheça Rodrigo Mora, a sensação do Porto que já atrai interesse do Paris Saint-Germain e Manchester United

O mais jovem estreante da história do futebol profissional em Portugal está se detacando e atraindo olhares, após se destacar na última Euro Sub-17

Há cinco anos, o Manchester United contratou Bruno Fernandes do Sporting por 47 milhões de libras (cerca de R$ 339,5 milhões). Agora, segundo especulações recentes, o clube inglês pode estar de olho em outro meio-campista português, ainda mais promissor.

Rodrigo Mora tem sido a grande revelação do Porto nesta temporada. Formado na base do clube, o jovem de 17 anos já caiu nas graças da torcida com suas atuações no time principal.

Mas afinal, quão bom é esse prodígio, que já defende Portugal no Sub-21? E será que ele realmente está a caminho de um dos gigantes da Europa? A GOAL explica tudo sobre Mora a seguir.