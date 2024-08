Archie Gray, Ethan Nwaneri e 26 promessas para observar na Premier League 2024/25

Após Kobbie Mainoo ter uma temporada de destaque no último ano, há uma série de talentosos jovens que parecem prontos para brilhar nesta temporada

A nova temporada da Premier League está começando, e há muito para se animar nesta edição 2024/25. Vamos ter uma disputa emocionante pelo título, uma corrida aberta pelo G-4 e uma batalha contra o rebaixamento, com várias histórias interessantes para acompanhar.

Uma parte empolgante de toda esta jornada é ver o surgimento de novas estrelas: jovens jogadores que, mesmo com pouca experiência, se destacam. No ano passado, por exemplo, Kobbie Mainoo era quase desconhecido fora do Manchester United e, no final da temporada, já estava na final da Euro 2024.

Quem será o novo destaque agora? Separamos alguns jogadores nascidos em ou a partir de 2005, com menos de 10 jogos na Premier League, que você deve ficar de olho até maio de 2025...

