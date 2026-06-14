Conheça o jogador de Curaçao que tem nome inspirado em Juninho Pernambucano

O meio-campista Juninho Bacuna, de Curaçao, chamou atenção na Copa do Mundo não apenas pela participação em campo, mas também pela origem do seu nome, diretamente ligada a um ídolo do futebol brasileiro.

O jogador revelou após a partida que foi batizado em homenagem a Juninho Pernambucano, referência marcante no futebol mundial e conhecido principalmente por sua passagem pelo Vasco da Gama.

Segundo Bacuna, a escolha partiu de sua mãe, grande admiradora do futebol do Brasil, que decidiu homenagear o ex-meia brasileiro ao nomear o filho.