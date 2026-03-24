Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Barra Futebol ClubeTiago Winter / Barra FC
Gabriel Marin

Conheça o Barra, clube fundado em 2013 que vai enfrentar o Corinthians na quinta fase da Copa do Brasil

Barra
Copa do Brasil

Equipe catarinense vive ascensão meteórica e chega à quinta fase para encarar gigante paulista

O futebol brasileiro costuma nos apresentar histórias improváveis, e poucas são tão emblemáticas quanto a do Barra Futebol Clube. Fundado em 18 de janeiro de 2013, o clube catarinense atravessou pouco mais de uma década até alcançar um dos maiores palcos do país: um confronto diante do Corinthians, pela quinta fase da Copa do Brasil 2026.

Entre títulos recentes, acessos históricos e crescimento estrutural, o "Pescador" agora mede forças com um dos gigantes do futebol nacional, em um duelo que simboliza o encontro entre tradição e novidade.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • Barra 2026Tiago Winter / Barra FC

    De estreia modesta à elite catarinense

    O Barra nasceu em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e disputou sua primeira competição profissional ainda em 2013, na terceira divisão estadual. Na ocasião, terminou na última colocação, um início distante do protagonismo atual.

    Assista Copa do Brasil, NBA e maisAssine já!

    A virada começou em 2015, quando conquistou de forma invicta a Série C do Campeonato Catarinense. Foram 12 vitórias e um empate, campanha que garantiu o primeiro título da história do clube e o acesso.

    Anos depois, em 2021, veio mais um passo importante: o título invicto da Série B estadual, que levou o Barra à elite catarinense. A campanha sólida, com destaque para a melhor defesa da competição, marcou o amadurecimento esportivo da equipe.

    • Publicidade
  • Barra campeão catarinenseTiago Winter / Barra FC

    Consolidação e conquistas históricas

    A estreia na primeira divisão do Campeonato Catarinense aconteceu em 2022, com permanência garantida. Já em 2023, o clube deu um salto competitivo ao terminar entre os quatro melhores do estado, assegurando vaga na Série D do Campeonato Brasileiro.

    O ano de 2025 foi decisivo: além de inaugurar seu estádio próprio, a Arena Barra FC, em Itajaí, o clube conquistou o título da Série D do Brasileirão. A campanha incluiu eliminações de adversários tradicionais e uma final marcante contra o Santa Cruz, garantindo o primeiro troféu nacional.

    Em 2026, o Barra alcançou outro feito inédito ao conquistar o Campeonato Catarinense, superando a Chapecoense na decisão. Em pouco mais de uma década, o clube saiu das divisões inferiores para se tornar campeão estadual e nacional.

  • Barra Futebol ClubeTiago Winter / Barra FC

    Estrutura e identidade em evolução

    O crescimento do Barra também passa fora das quatro linhas. O clube manda seus jogos na Arena Barra FC, com capacidade para pouco mais de cinco mil torcedores, e consolidou sua identidade visual ao longo dos anos.

    Originalmente com cores amarelo e azul, a equipe adotou o azul e branco a partir de 2019, reforçando sua marca e ligação com a região litorânea catarinense.

  • Barra Futebol ClubeTiago Winter / Barra FC

    O desafio contra o Corinthians

    Agora, o maior teste da história do Barra está prestes a acontecer: o confronto diante do Corinthians pela quinta fase da Copa do Brasil.

    De um lado, um clube centenário, acostumado a decisões nacionais e atual campeão da competição. Do outro, uma equipe jovem, em ascensão, que chega embalada por conquistas recentes e sem o peso da tradição.

    Para o Barra, o duelo representa mais do que uma classificação. É a chance de consolidar seu nome no cenário nacional, ganhar visibilidade e provar que sua rápida evolução não é acaso.

    Já para o Corinthians, o confronto exige atenção redobrada. A Copa do Brasil é conhecida por surpresas, e clubes emergentes frequentemente desafiam os favoritos.

    Independentemente do resultado, o Barra já escreveu um capítulo marcante em sua curta trajetória. Mas, diante de um gigante, o clube catarinense terá a oportunidade de ir além e, talvez, transformar uma bela história em um feito inesquecível.

Série C
Botafogo-PB crest
Botafogo-PB
BOP
Barra crest
Barra
BAR