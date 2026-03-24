Conheça o Barra, clube fundado em 2013 que vai enfrentar o Corinthians na quinta fase da Copa do Brasil

O futebol brasileiro costuma nos apresentar histórias improváveis, e poucas são tão emblemáticas quanto a do Barra Futebol Clube. Fundado em 18 de janeiro de 2013, o clube catarinense atravessou pouco mais de uma década até alcançar um dos maiores palcos do país: um confronto diante do Corinthians, pela quinta fase da Copa do Brasil 2026.

Entre títulos recentes, acessos históricos e crescimento estrutural, o "Pescador" agora mede forças com um dos gigantes do futebol nacional, em um duelo que simboliza o encontro entre tradição e novidade.