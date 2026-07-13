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France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Conflito acirrado entre dois jogadores dos Galos antes do confronto contra a Espanha

Especiais e Opinião
França x Espanha
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Copa do Mundo
D. Doue
B. Barcola
França
Espanha

A seleção francesa vem recebendo muitos elogios durante a Copa do Mundo, e a maior parte desses elogios se concentra em seu ataque.

A seleção dos Gauleses se prepara para um confronto difícil contra a Espanha, amanhã, terça-feira, na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

O jornalAS” destacou que a presença de Mbappé, Oliès e Dembélé é capaz de aterrorizar as defesas adversárias, mas a França não joga com três atacantes, e sim com um quarteto ofensivo, enquanto o nome do quarto jogador continua sendo motivo de discussão.

Desde o início do torneio, o técnico Didier Deschamps tem alternado entre Désiré Doué e Bradley Barkola, dois jogadores com estilos de jogo totalmente diferentes, apesar de serem dois dos maiores talentos em ascensão na França. 

Há uma verdadeira disputa entre Doué e Parkola pela última vaga ao lado dos três astros no confronto contra a Espanha.

Doi e Parkola não se parecem em nada, exceto pelo fato de possuírem grande talento: Doi é um jogador mais calmo em seus movimentos, mas possui grande agilidade em espaços apertados e uma qualidade técnica excepcional; ele faz parte da geração que cresceu influenciada pelo que Neymar apresentava durante seus melhores momentos no Paris Saint-Germain.

Já Parkola se destaca pela grande velocidade na lateral esquerda e personifica o modelo do ponta moderno, que faz a diferença com suas arrancadas e rapidez de movimentos, mais do que com soluções criativas.

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    Comparação entre os números de Doi e Barcola

    Ao analisar os números dos jogadores na Copa do Mundo, é difícil dar vantagem a um deles, já que cada um participou, como titular, de três partidas.

    Doi jogou 320 minutos, contra 282 minutos de Parkola, enquanto Doi recuperou a bola 20 vezes, contra 11 vezes de Parkola.

    Bradley Parkola conseguiu 11 dribles, contra 7 de Doi, e a precisão dos passes de Parkola foi de 84,85%, contra 83,32% de Doi.

    Doi criou 11 chances, contra 7 de Parkola, enquanto cada um deles chutou 11 e 7 vezes, respectivamente.

    Doi marcou um gol e deu uma assistência, enquanto Bradley Parkola marcou dois gols e deu uma assistência.

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    Doi é o favorito contra a Espanha

    Os números revelam que Parkola se destaca nas dribles e na eficácia nos chutes, tendo marcado dois gols em 7 tentativas, enquanto Doi marcou apenas um gol em 11 chutes.

    Por outro lado, Doi se destaca claramente na defesa, tendo recuperado um número maior de bolas e criado mais oportunidades para seus companheiros, enquanto os dois jogadores se aproximam na precisão dos passes, que oscila entre 83% e 85%.

    Apesar das pequenas diferenças entre eles, Deschamps ainda tem dificuldade em definir sua escolha final, mas o jornal “L’Équipe” revelou que Doi se tornou o candidato com mais chances de ser titular na partida da semifinal contra a Espanha.

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