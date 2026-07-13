Conflito acirrado entre dois jogadores dos Galos antes do confronto contra a Espanha

A seleção francesa vem recebendo muitos elogios durante a Copa do Mundo, e a maior parte desses elogios se concentra em seu ataque.

A seleção dos Gauleses se prepara para um confronto difícil contra a Espanha, amanhã, terça-feira, na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

O jornal “AS” destacou que a presença de Mbappé, Oliès e Dembélé é capaz de aterrorizar as defesas adversárias, mas a França não joga com três atacantes, e sim com um quarteto ofensivo, enquanto o nome do quarto jogador continua sendo motivo de discussão.

Desde o início do torneio, o técnico Didier Deschamps tem alternado entre Désiré Doué e Bradley Barkola, dois jogadores com estilos de jogo totalmente diferentes, apesar de serem dois dos maiores talentos em ascensão na França.

Há uma verdadeira disputa entre Doué e Parkola pela última vaga ao lado dos três astros no confronto contra a Espanha.

Doi e Parkola não se parecem em nada, exceto pelo fato de possuírem grande talento: Doi é um jogador mais calmo em seus movimentos, mas possui grande agilidade em espaços apertados e uma qualidade técnica excepcional; ele faz parte da geração que cresceu influenciada pelo que Neymar apresentava durante seus melhores momentos no Paris Saint-Germain.

Já Parkola se destaca pela grande velocidade na lateral esquerda e personifica o modelo do ponta moderno, que faz a diferença com suas arrancadas e rapidez de movimentos, mais do que com soluções criativas.