"Completamente arrasado" – Ryan Reynolds divulga comunicado após o Wrexham perder por pouco a classificação para os play-offs da Championship

O Wrexham chegou à última rodada da temporada do Campeonato Inglês com o destino nas próprias mãos, sabendo que uma vitória sobre o Middlesbrough garantiria uma vaga entre os seis primeiros. No entanto, o time galês ficou no empate em 2 a 2, resultado que se mostrou insuficiente devido aos resultados dramáticos em outras partidas da divisão.

Enquanto os Red Dragons lutavam por um ponto, o Hull City conseguiu garantir uma vitória por 2 a 1 sobre o Norwich City. Esse resultado permitiu que os Tigers ultrapassassem o Wrexham na classificação, conquistando a última vaga nos play-offs e acabando com os sonhos do clube do norte do País de Gales de chegar à Premier League este ano.