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"Completamente arrasado" – Ryan Reynolds divulga comunicado após o Wrexham perder por pouco a classificação para os play-offs da Championship
Desilusão no último dia
O Wrexham chegou à última rodada da temporada do Campeonato Inglês com o destino nas próprias mãos, sabendo que uma vitória sobre o Middlesbrough garantiria uma vaga entre os seis primeiros. No entanto, o time galês ficou no empate em 2 a 2, resultado que se mostrou insuficiente devido aos resultados dramáticos em outras partidas da divisão.
Enquanto os Red Dragons lutavam por um ponto, o Hull City conseguiu garantir uma vitória por 2 a 1 sobre o Norwich City. Esse resultado permitiu que os Tigers ultrapassassem o Wrexham na classificação, conquistando a última vaga nos play-offs e acabando com os sonhos do clube do norte do País de Gales de chegar à Premier League este ano.
Reynolds reage à eliminação nos playoffs
Após a decepção, o coproprietário Reynolds recorreu às redes sociais para compartilhar seus sentimentos com a torcida. Apesar da dor imediata de ficar de fora dos playoffs, o astro de Deadpool manteve-se desafiador e orgulhoso do progresso alcançado sob sua liderança e a de Rob McElhenney.
Reynolds tuitou no X: “Estou completamente arrasado com o resultado de hoje, mas incrivelmente orgulhoso da nossa temporada. Percorremos um longo caminho em cinco anos, e este foi o melhor resultado em nossos mais de 150 anos de história. Ainda há muito a fazer. Mas, por enquanto, temos muito do que nos orgulhar, Reds.”
Uma era de crescimento sem precedentes
A decepção de não ter conseguido chegar aos play-offs é uma prova de quão longe o Wrexham chegou desde que a dupla de Hollywood assumiu a propriedade do clube em fevereiro de 2021. Tendo herdado um clube que se arrastava na National League, os proprietários comandaram uma ascensão meteórica na pirâmide do futebol, alcançando a segunda divisão em apenas cinco anos.
A transformação se estendeu para além do campo, com a cidade de Wrexham passando por um significativo impulso econômico e cultural. Turistas de todo o mundo agora viajam regularmente ao Racecourse Ground, tornando o clube uma das histórias mais comentadas do futebol mundial, apesar deste revés temporário em campo.
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De olho na próxima temporada
Embora o sonho de uma quarta promoção consecutiva tenha chegado oficialmente ao fim, a classificação do clube na Championship, melhor do que o esperado, oferece uma base sólida para o futuro. Poucos especialistas esperavam que a equipe recém-promovida estivesse na briga pela Premier League logo em seu primeiro ano de volta a esta divisão.
O foco agora se voltará para a janela de transferências de verão, com Reynolds e McElhenney buscando reforçar o elenco. Com o mantra “ainda há muito a fazer” ecoando entre os dirigentes, espera-se que o Wrexham esteja entre os favoritos à promoção quando a nova temporada começar, enquanto continua sua busca por uma vaga na primeira divisão inglesa.