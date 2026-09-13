Como x Parma: onde assistir à partida e transmissão ao vivo, canal, horário e escalações

Depois de virar a página da noite mágica na Liga dos Campeões, na qual o Como conseguiu se impor por 4 a 1 sobre o Leipzig em sua estreia absoluta, os homens de Fàbregas voltam ao campeonato para tentar acompanhar o ritmo de Inter, Roma e Lazio.

E no caminho de Nico Paz e companheiros está o Parma, comandado por Carlos Cuesta, um time que se renovou profundamente e se encheu de jovens talentos com grandes perspectivas. Depois de ter marcado seus primeiros gols na primeira divisão, espera-se que o treinador espanhol volte a apostar em Lovatani em dupla ao lado de Touré.





Espera-se que Fàbregas faça algumas mudanças, já que pode dar uma oportunidade no ataque a Kean e também a Jesús Rodríguez, além do novo lateral-esquerdo brasileiro Caíque.











