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Como 1907 v Parma Calcio 1913 - Serie AGetty Images Sport

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Como x Parma: onde assistir à partida e transmissão ao vivo, canal, horário e escalações

Como x Parma
Campeonato Italiano
Como
Parma

Após o início de sonho na Liga dos Campeões, o Como segue com sua trajetória imparável também no campeonato, diante do Parma comandado por Carlos Cuesta: todas as informações sobre a partida

Depois de virar a página da noite mágica na Liga dos Campeões, na qual o Como conseguiu se impor por 4 a 1 sobre o Leipzig em sua estreia absoluta, os homens de Fàbregas voltam ao campeonato para tentar acompanhar o ritmo de Inter, Roma e Lazio.

E no caminho de Nico Paz e companheiros está o Parma, comandado por Carlos Cuesta, um time que se renovou profundamente e se encheu de jovens talentos com grandes perspectivas. Depois de ter marcado seus primeiros gols na primeira divisão, espera-se que o treinador espanhol volte a apostar em Lovatani em dupla ao lado de Touré.


Espera-se que Fàbregas faça algumas mudanças, já que pode dar uma oportunidade no ataque a Kean e também a Jesús Rodríguez, além do novo lateral-esquerdo brasileiro Caíque.




  • Como x Parma: canal transmissor e transmissão ao vivo

    A partida: Como-Parma

    A data: segunda-feira, 14 de setembro de 2026

    O horário: 18h30

    O canal de transmissão: stc

    A transmissão ao vivo: stc

    • Publicidade

  • Prováveis escalações de Como e Parma

    Como (4-2-3-1): Butez; Smolčić, Kempf, Chalobah, Caqueret; Perrone, Mele; Rodríguez, Nico Paz, Baturina; Kühn.

    Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Diego Carlos, Troilo; Britschgi, Fabián, Keita, Ordóñez, Valeri; Touré, Lontani.

  • Onde assistir Como x Parma

    A partida do Campeonato Italiano entre Como e Parma será transmitida ao vivo pela televisão através da stc por meio do aplicativo em smart TVs compatíveis ou usando videogames (PlayStation, Xbox), ou o TIMVISION Box, ou dispositivos como o Google Chromecast e o Amazon Fire Stick TV.

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  • Onde assistir Como x Parma ao vivo

    Como-Parma também estará disponível via transmissão ao vivo em dispositivos como smartphones, tablets, notebooks e computadores de mesa, graças à stc, bastando baixar o aplicativo ou acessar o site oficial da plataforma.

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