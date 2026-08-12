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Moataz Elgammal

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'Como uma Ferrari ronronando': Rio Ferdinand pede a Michael Carrick para impedir a saída de Marcus Rashford

Mercado da bola
R. Ferdinand
M. Carrick
M. Rashford
Manchester United
Premier League

Rio Ferdinand pediu ao técnico do Manchester United, Michael Carrick, que mantenha Marcus Rashford neste verão, comparando o ponta a uma Ferrari ronronando nos treinos de pré-temporada. A recomendação vem depois de Rashford voltar a Old Trafford com a nova camisa 14, após um empréstimo bem-sucedido ao Barcelona, enquanto o clube avalia seu futuro a longo prazo.

  • Ferdinand elogia Rashford nos treinos

    Marcus Rashford enfrenta um futuro incerto no Manchester United, apesar de ter voltado a Carrington com a camisa número 14. O jogador de 28 anos passou a última temporada emprestado ao Barcelona, somando 14 gols e 14 assistências em 49 partidas.

    Uma saída em definitivo por £ 40 milhões segue sendo possível depois de o Barcelona contratar Anthony Gordon em vez dele, mas Rio Ferdinand insiste que Carrick deve mantê-lo.

    Falando em seu canal no YouTube, como reportado pelo Metro, Ferdinand disse: "Rashford está de volta ao Manchester United no centro de treinamento e, pessoal, ele está como uma Ferrari ronronando. Ele parece em forma, parece pronto. E sabe de uma coisa? Há um sorriso no rosto dele e um pouco mais de leveza no seu jeito de andar."

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    Na expectativa pelo impacto de uma nova contratação

    Ferdinand segue otimista de que Rashford pode reencontrar sua melhor forma e calar os críticos se Carrick lhe der uma oportunidade nesta temporada. O ex-zagueiro acredita que manter o atacante seria como um reforço novo para o elenco, especialmente após um período difícil sob a gestão anterior.

    Ferdinand acrescentou: "Não sabemos para que lado isso vai e como tudo vai se desenrolar até o fim desta janela de transferências. Mas, sabe de uma coisa? Espero que ele fique e seja como uma nova contratação para o clube. E será que este pode ser o Marcus Rashford motivado que vai aparecer e provar que todos os céticos e todas as pessoas estavam errados? E todos os pessimistas. Espero que sim. Vamos ver o que acontece."

  • Dixon propõe surpreendente acordo de troca do Arsenal

    Enquanto isso, o ex-zagueiro do Arsenal Lee Dixon sugeriu uma possível troca envolvendo Rashford e o jovem dos Gunners Myles Lewis-Skelly, no BestBettingSites.

    Dixon acredita que Mikel Arteta poderia recuperar Rashford pelo lado esquerdo, observando: "Eu os trocaria (Myles Lewis Skelly e Marcus Rashford)? Sabe de uma coisa, provavelmente trocaria. E isso não é nada contra Myles Lewis-Skelly, trata-se de dar a ele a liberdade para ir e desenvolver seu jogo em outro lugar. Com Marcus Rashford, ele é um jogador que precisa de apoio, e Arteta seria ótimo para ele. Dê esse carinho a ele, dê a liberdade para jogar por aquele lado esquerdo e, sim, eu gostaria de vê-lo com a camisa do Arsenal. Tenho minhas ressalvas sobre se ele é consistentemente um jogador de alto nível, mas, com base no que o Arsenal tem no elenco agora, ele seria um bom reforço."

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    O que vem a seguir para Rashford e Carrick?

    Carrick enfrenta decisões cruciais sobre o elenco antes do fechamento da janela de transferências. Rashford viajou com o Manchester United para Dublin e pode atuar no amistoso de quarta-feira contra o Leeds United, que abre a pré-temporada. Depois do período na Irlanda, um amistoso intrigante contra o Milan, na Polônia, aguarda, podendo colocar Rashford diante do ex-técnico Ruben Amorim, enquanto o atacante busca garantir seu futuro em Old Trafford.

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