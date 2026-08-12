Getty Images Sport
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'Como uma Ferrari ronronando': Rio Ferdinand pede a Michael Carrick para impedir a saída de Marcus Rashford
Ferdinand elogia Rashford nos treinos
Marcus Rashford enfrenta um futuro incerto no Manchester United, apesar de ter voltado a Carrington com a camisa número 14. O jogador de 28 anos passou a última temporada emprestado ao Barcelona, somando 14 gols e 14 assistências em 49 partidas.
Uma saída em definitivo por £ 40 milhões segue sendo possível depois de o Barcelona contratar Anthony Gordon em vez dele, mas Rio Ferdinand insiste que Carrick deve mantê-lo.
Falando em seu canal no YouTube, como reportado pelo Metro, Ferdinand disse: "Rashford está de volta ao Manchester United no centro de treinamento e, pessoal, ele está como uma Ferrari ronronando. Ele parece em forma, parece pronto. E sabe de uma coisa? Há um sorriso no rosto dele e um pouco mais de leveza no seu jeito de andar."
- AFP
Na expectativa pelo impacto de uma nova contratação
Ferdinand segue otimista de que Rashford pode reencontrar sua melhor forma e calar os críticos se Carrick lhe der uma oportunidade nesta temporada. O ex-zagueiro acredita que manter o atacante seria como um reforço novo para o elenco, especialmente após um período difícil sob a gestão anterior.
Ferdinand acrescentou: "Não sabemos para que lado isso vai e como tudo vai se desenrolar até o fim desta janela de transferências. Mas, sabe de uma coisa? Espero que ele fique e seja como uma nova contratação para o clube. E será que este pode ser o Marcus Rashford motivado que vai aparecer e provar que todos os céticos e todas as pessoas estavam errados? E todos os pessimistas. Espero que sim. Vamos ver o que acontece."
Dixon propõe surpreendente acordo de troca do Arsenal
Enquanto isso, o ex-zagueiro do Arsenal Lee Dixon sugeriu uma possível troca envolvendo Rashford e o jovem dos Gunners Myles Lewis-Skelly, no BestBettingSites.
Dixon acredita que Mikel Arteta poderia recuperar Rashford pelo lado esquerdo, observando: "Eu os trocaria (Myles Lewis Skelly e Marcus Rashford)? Sabe de uma coisa, provavelmente trocaria. E isso não é nada contra Myles Lewis-Skelly, trata-se de dar a ele a liberdade para ir e desenvolver seu jogo em outro lugar. Com Marcus Rashford, ele é um jogador que precisa de apoio, e Arteta seria ótimo para ele. Dê esse carinho a ele, dê a liberdade para jogar por aquele lado esquerdo e, sim, eu gostaria de vê-lo com a camisa do Arsenal. Tenho minhas ressalvas sobre se ele é consistentemente um jogador de alto nível, mas, com base no que o Arsenal tem no elenco agora, ele seria um bom reforço."
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para Rashford e Carrick?
Carrick enfrenta decisões cruciais sobre o elenco antes do fechamento da janela de transferências. Rashford viajou com o Manchester United para Dublin e pode atuar no amistoso de quarta-feira contra o Leeds United, que abre a pré-temporada. Depois do período na Irlanda, um amistoso intrigante contra o Milan, na Polônia, aguarda, podendo colocar Rashford diante do ex-técnico Ruben Amorim, enquanto o atacante busca garantir seu futuro em Old Trafford.
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