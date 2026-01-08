+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Como Rodrygo renasceu no Real Madrid e reconquistou a confiança de Xabi Alonso

No início dessa temporada, todos estavam convencidos de que Rodrygo simplesmente tinha que deixar o Real Madrid. Não havia como disfarçar: o craque brasileiro havia sido deixado de lado tanto por Carlo Ancelotti quanto por Xabi Alonso, e não havia futuro para ele no Bernabéu.

Arsenal, Liverpool e até mesmo Tottenham estavam supostamente interessados, enquanto a proposta mais atraente surgiu no final da janela, com rumores de que o Manchester City estaria tentando se desfazer de Savinho, abrindo espaço para o excluído pelo Real Madrid. 

Todas essas opções poderiam ter feito sentido. Mas para Rodrygo, pouco importava onde ele fosse parar, contanto que não estivesse mais no Real. Ali estava um talento imenso sendo desperdiçado, definhando nos bancos de reservas por toda a Espanha quando deveria estar brilhando em campo.

Ainda assim, Rodrygo permaneceu. E agora, de forma bastante improvável, ele está de volta aos gramados. Depois de superar os rumores de transferência e passar por um período turbulento, o craque brasileiro finalmente recebeu uma oportunidade de Alonso. Essa confiança foi recompensada em grande estilo, com Rodrygo provando, vestindo a camisa merengue, que pode estar entre os melhores do mundo.

    Desde que chegou ao Real Madrid vindo do Santos em 2019, Rodrygo tem sido uma espécie de enigma. Apesar de ter marcado gols importantes na Liga dos Campeões e contribuído para as conquistas do título da La Liga, parecia que ele nunca conseguiu se firmar como titular absoluto na equipe. Mesmo em sua temporada mais participativa sob o comando de Ancelotti, em 2023/24, Rodrygo foi titular em apenas 28 jogos na liga e completou 90 minutos em apenas 12 ocasiões. Não importava que ele tivesse acumulado 15 participações de gol na La Liga, sempre havia razões para ele passar um tempo no banco de reservas.

    A situação chegou ao limite nas últimas semanas da temporada passada. Após a pausa para os jogos das seleções em março, Rodrygo foi titular em apenas duas das últimas 10 partidas do Real Madrid no campeonato e não entrou em campo nenhuma vez durante o mês de maio. A ausência mais notável ocorreu no clássico decisivo contra o Barcelona, quando Ancelotti optou por não colocar o brasileiro em campo, mesmo com o time perdendo a partida.

    "Vejo Rodrygo em boa forma. Ele estava no banco por uma decisão técnica," disse Ancelotti sobre o incidente. "Ele ainda é importante, e vamos precisar dele no Mundial de Clubes. Ele é um jogador especial e terá um papel fundamental."

    Ancelotti, claro, não estava presente no Mundial de Clubes, pois foi afastado para permitir que Alonso assumisse o comando entre o fim da temporada nacional e o início do torneio nos Estados Unidos. A sorte de Rodrygo, no entanto, não mudou. Depois de ser titular na estreia do Real Madrid contra o Al-Hilal, ele só conseguiu duas aparições como reserva, enquanto jogadores como Gonzalo García e Arda Güler se firmavam na hierarquia do time. Quando o Real Madrid foi eliminado nas semifinais pelo Paris Saint-Germain, Rodrygo era novamente um reserva não utilizado.

    Parte do problema, ao que parece, era que Alonso não conseguia encontrar a posição ideal para Rodrygo. Ancelotti também enfrentou esse problema. Apesar de toda a conversa sobre a versatilidade e o talento de Rodrygo – Jude Bellingham o classificou como o jogador mais tecnicamente talentoso do elenco do Real Madrid em fevereiro – é evidente que o brasileiro não é um ponta nato. Ele mesmo admitiu isso em 2022, revelando que prefere jogar como segundo atacante ou camisa 10. 

    Ancelotti escalava Rodrygo aberto pelas pontas durante longos períodos e só o utilizava no meio quando precisava de um substituto para Karim Benzema, enquanto o francês sofria com lesões em sua última temporada no Real Madrid. Alonso, por outro lado, é um tipo diferente de treinador. Ele só utiliza jogadores que se encaixam perfeitamente em seu sistema. Quem joga pela direita precisa ou manter a amplitude do campo ou cortar para dentro. Assim, não havia espaço para Rodrygo, que costuma atuar na meia direita e se deslocar para o centro.

    Assim, embora Rodrygo tenha sido relacionado para o banco de reservas em 16 dos primeiros 20 jogos do Real Madrid na La Liga e na Liga dos Campeões, Alonso optou por jogadores como Brahim Diaz ou o recém-contratado Franco Mastantuono para desempenhar funções específicas, que se tornaram cada vez mais importantes enquanto Kylian Mbappé prosperava com a liberdade de se movimentar por todo o ataque.

    Em dezembro, as coisas mudaram. Tudo começou, na verdade, com um golpe de sorte de Rodrygo. Mbappé se lesionou antes do confronto do Real Madrid contra o Manchester City pela Liga dos Campeões e não foi escalado. Alonso respondeu escalando Rodrygo na ponta direita de um 4-4-2. O Real Madrid perdeu por 2 a 1, mas Rodrygo balançou as redes e foi, sem dúvida, o melhor jogador dos Blancos naquela noite. Ele também virou notícia ao abraçar Alonso após marcar o gol, em clara resposta aos rumores de que o técnico corria o risco de ser demitido após uma sequência de resultados ruins.

    "Sabemos que há muita pressão aqui", disse Rodrygo após o jogo. "É normal quando as coisas não vão do seu jeito em campo. Depois do meu gol, fui abraçar Xabi para mostrar a união do time. Eu sabia que era importante ter esse momento."

    Isso deu o tom para o renascimento de Rodrygo. Ele marcou novamente contra o Alavés quatro dias depois, garantindo a vitória por 2 a 1 aos 76 minutos. E depois de voltar para o banco na vitória sobre o Talavera, da segunda divisão, pela Copa do Rei, ele retornou ao time titular na vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Sevilla, no último jogo antes da pausa de inverno. Rodrygo participou dos dois gols, fazendo um cruzamento perfeito para Jude Bellingham cabecear para abrir o placar, antes de sofrer o pênalti no final da partida, convertido por Mbappé, que selou a vitória.

    No domingo, Rodrygo deu mais duas assistências enquanto o Madrid goleava o Real Betis por 5 a 1, naquela que foi a sua melhor atuação até agora sob o comando de Alonso. Somando tudo, Rodrygo retornou com dois gols, três assistências e um pênalti sofrido em suas últimas quatro partidas como titular - um contraste marcante com o período em que não conseguia sair do banco por meses anteriormente. 

    Talvez o mais importante, porém, seja que essa recuperação da boa forma aconteceu sem que Rodrygo estivesse no seu auge. Uma crítica justa ao brasileiro é que ele é um jogador de momentos. Suas atuações heroicas na Liga dos Campeões contra o Chelsea e o Manchester City em 2024 podem ser lembradas com carinho pelos madridistas, mas aconteceram isoladamente, e não durante uma série de grandes performances. Rodrygo não domina tanto quanto entra e sai dos jogos.

    Seu gol contra o City nesta temporada foi o primeiro pelo clube em quase nove meses, enquanto o gol contra o Alavés, alguns dias depois, encerrou uma seca 11 meses sem marcar na La Liga. A falta de consistência sempre foi o que prejudicou Rodrygo, e parecia que seria sua ruína no Real Madrid antes dessa melhora de desempenho.

    Do ponto de vista tático, quando Rodrygo entrava em campo sob o comando de Alonso, geralmente atuava como ponta esquerda, substituindo Vinicius Jr. quando seu compatriota começava a demonstrar cansaço no final das partidas. Agora, porém, ele reconquistou uma posição na direita e está tendo um impacto muito maior nos jogos, tanto em jogadas de bola rolando quanto em bolas paradas. Portanto, embora ainda não esteja em sua melhor forma, ele já mostrou o suficiente, com um bom número de gols e assistências, para continuar inspirando confiança.


    Em termos gerais, o problema persiste: o Real Madrid tem atacantes de elite demais e poucas oportunidades para todos eles. Mbappé e Vinicius, apesar de preferirem atuar em posições semelhantes, precisam ser titulares, enquanto Jude Bellingham é intocável como o meio campista mais avançado do Real Madrid. A queda de Ancelotti se deu, em grande parte, porque ele tentou, sem sucesso, incluir Rodrygo no time titular, o que resultou em muitos jogadores ofensivos em campo sem o apoio necessário no meio-campo para que a equipe tivesse sucesso tanto no ataque quanto na defesa. Com o retorno de Rodrygo, Alonso agora enfrenta um dilema semelhante.

    "Essa é a minha decisão. Há tantos jogos, e veremos como as coisas vão a qualquer momento ou dependendo das nossas necessidades. Não vou descartar nada", disse ele antes da semifinal da Supercopa de Espanha contra o Atlético de Madrid, na quinta-feira, em Jeddah. 

    Começar com os três, Mbappé, Vinicius e Rodrygo juntos, continua sendo um risco. O trio foi titular na vitória contra o Sevilla, mas o Real Madrid estava longe de se convencer. Mbappé voltou a ficar de fora na vitória sobre o Betis, que por sinal foi a melhor atuação da equipe em toda a temporada, e deve perder a Supercopa enquanto continua se recupera de sua lesão. Isso deve dar a Rodrygo pelo menos mais algumas oportunidades, mas resta saber se Alonso o colocará ao banco quando todas suas opções de ataque estiverem disponíveis novamente.

    Embora Rodrygo esteja jogando novamente com um sorriso no rosto, haverá quem duvide de quanto tempo isso irá durar, dado os altos e baixos de sua carreira até agora. E enquanto se prepara para comemorar seu aniversário de 25 anos na sexta-feira, o jovem prodígio precisa encontrar um papel consistente, seja no Real ou em outro lugar.

    Ele demonstrou no último mês que ainda pode contribuir para o Real Madrid, o que significa que deve ter mais oportunidades na segunda metade da temporada do que teve nos primeiros meses de Alonso no comando. Mas será isso suficiente para garantir sua permanência? Seu contrato termina em apenas dois anos, e com Mastantuono provavelmente merecendo mais oportunidades como titular à medida que amadurece, o Real Madrid pode optar por negociar Rodrygo antes que seja tarde demais.

    O grande problema, claro, é que eles podem ser forçados a vender seu compatriota Vinicius, que continua protelando as negociações de seu contrato após o rompimento de sua relação com Alonso. Uma transferência milionária para a Arábia Saudita é considerada uma possibilidade caso Vinicius a deseje neste verão, e sua saída poderia abrir caminho para Rodrygo jogar mais minutos em sua posição preferida, na esquerda.

    Assim, depois de um período em que parecia destinado a sair, mas optou por ficar, Rodrygo está agora sendo recompensado tardiamente por sua lealdade. No entanto, essas atuações podem ser o prenúncio do fim de sua trajetória no Real Madrid, caso outros jogadores se convençam a dar o passo decisivo daqui a seis meses.

