Como Rodrygo renasceu no Real Madrid e reconquistou a confiança de Xabi Alonso

Arsenal, Liverpool e até mesmo Tottenham estavam supostamente interessados, enquanto a proposta mais atraente surgiu no final da janela, com rumores de que o Manchester City estaria tentando se desfazer de Savinho, abrindo espaço para o excluído pelo Real Madrid.
Todas essas opções poderiam ter feito sentido. Mas para Rodrygo, pouco importava onde ele fosse parar, contanto que não estivesse mais no Real. Ali estava um talento imenso sendo desperdiçado, definhando nos bancos de reservas por toda a Espanha quando deveria estar brilhando em campo.
Ainda assim, Rodrygo permaneceu. E agora, de forma bastante improvável, ele está de volta aos gramados. Depois de superar os rumores de transferência e passar por um período turbulento, o craque brasileiro finalmente recebeu uma oportunidade de Alonso. Essa confiança foi recompensada em grande estilo, com Rodrygo provando, vestindo a camisa merengue, que pode estar entre os melhores do mundo.
