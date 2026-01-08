Como Rodrygo renasceu no Real Madrid e reconquistou a confiança de Xabi Alonso

Desde que chegou ao Real Madrid vindo do Santos em 2019, Rodrygo tem sido uma espécie de enigma. Apesar de ter marcado gols importantes na Liga dos Campeões e contribuído para as conquistas do título da La Liga, parecia que ele nunca conseguiu se firmar como titular absoluto na equipe. Mesmo em sua temporada mais participativa sob o comando de Ancelotti, em 2023/24, Rodrygo foi titular em apenas 28 jogos na liga e completou 90 minutos em apenas 12 ocasiões. Não importava que ele tivesse acumulado 15 participações de gol na La Liga, sempre havia razões para ele passar um tempo no banco de reservas.

A situação chegou ao limite nas últimas semanas da temporada passada. Após a pausa para os jogos das seleções em março, Rodrygo foi titular em apenas duas das últimas 10 partidas do Real Madrid no campeonato e não entrou em campo nenhuma vez durante o mês de maio. A ausência mais notável ocorreu no clássico decisivo contra o Barcelona, quando Ancelotti optou por não colocar o brasileiro em campo, mesmo com o time perdendo a partida.

"Vejo Rodrygo em boa forma. Ele estava no banco por uma decisão técnica," disse Ancelotti sobre o incidente. "Ele ainda é importante, e vamos precisar dele no Mundial de Clubes. Ele é um jogador especial e terá um papel fundamental."

Ancelotti, claro, não estava presente no Mundial de Clubes, pois foi afastado para permitir que Alonso assumisse o comando entre o fim da temporada nacional e o início do torneio nos Estados Unidos. A sorte de Rodrygo, no entanto, não mudou. Depois de ser titular na estreia do Real Madrid contra o Al-Hilal, ele só conseguiu duas aparições como reserva, enquanto jogadores como Gonzalo García e Arda Güler se firmavam na hierarquia do time. Quando o Real Madrid foi eliminado nas semifinais pelo Paris Saint-Germain, Rodrygo era novamente um reserva não utilizado.