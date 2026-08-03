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River Plate v Rosario Central - Torneo Clausura 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Como o River Plate virou potência financeira e passou a disputar reforços com o Flamengo e rivais

River Plate

Modelo de receitas diversificado, recordes de arrecadação e vendas milionárias transformaram o clube argentino em um dos protagonistas do mercado sul-americano

Durante muito tempo, a diferença econômica entre os clubes brasileiros e argentinos tornou praticamente impossível uma disputa equilibrada por grandes reforços. Nos últimos anos, porém, o River Plate construiu um caminho diferente. Impulsionado por um modelo financeiro sólido e por novas fontes de receita, o clube de Núñez passou a competir em igualdade com as principais equipes do continente e voltou a ser protagonista nas janelas de transferências.

A prova mais recente veio nesta janela. Em menos de dez dias, o River anunciou a contratação do atacante Ángel Correa, campeão do mundo com a Argentina e ex-Atlético de Madrid, por aproximadamente R$ 76 milhões, além de fechar a chegada do meia Tobías Andrada, tratado como o "novo Enzo Fernández", vindo do Vélez Sarsfield. Paralelamente, o clube disputa com o Flamengo a contratação de Thiago Almada, um dos jogadores mais valorizados do futebol sul-americano.

Com um elenco avaliado em 141 milhões de euros (cerca de R$ 825 milhões), segundo o Transfermarkt, o River possui hoje o plantel mais valioso da Argentina e investiu cerca de 29 milhões de euros (R$ 169,6 milhões) apenas nesta janela, valor que ainda pode crescer caso concretize a chegada de Almada.

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  • River Plate v Rosario Central - Torneo Clausura 2026Getty Images Sport

    Modelo de receitas transformou o River em referência financeira

    A força econômica do River Plate não é resultado de uma única fonte de renda. O clube estruturou um modelo diversificado que vai muito além das receitas tradicionais do futebol, permitindo manter as contas equilibradas enquanto amplia sua capacidade de investimento.

    Um dos pilares dessa estratégia foi a modernização do Estádio Monumental. Além da reforma concluída em 2023, o River firmou um contrato considerado histórico na Argentina para a exploração comercial do estádio.

    O acordo com a Live Nation, a DF Entertainment e a Dale Play Live prevê cerca de US$ 110 milhões (aproximadamente R$ 558 milhões), além de impostos, pela exclusividade na realização de grandes shows durante dez anos. O contrato também contempla os naming rights do Monumental Más e amplia a exploração comercial de eventos, criando uma importante fonte de receita fora do futebol.

    A iniciativa colocou o River em um patamar pouco comum no continente, aproximando sua gestão das práticas adotadas por grandes clubes europeus.

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    A maior torcida associada da América garante receita recorrente

    Outro diferencial do River está na fidelização de sua torcida. O clube possui o maior quadro de sócios do continente, fator que garante uma arrecadação estável independentemente dos resultados dentro de campo.

    Segundo relatório anual da Associação de Futebol Argentino (AFA), divulgado em janeiro, o River conta com 352 mil associados. Essa base gerou aproximadamente R$ 253,6 milhões em receitas ao longo de 2025, conforme o balanço financeiro publicado pelo jornal argentino El Cronista.

    A força da torcida também aparece nas arquibancadas. Desde a ampliação do Monumental, o River registrou, em 2025, a maior média de público do mundo, com 84.782 torcedores por partida, superando inclusive o Borussia Dortmund, tradicional líder desse ranking na Europa.

    Além do impacto financeiro direto, a ocupação constante do estádio fortalece o ambiente comercial do clube, aumentando receitas com ingressos, hospitalidade, produtos oficiais e patrocinadores.

  • Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Venda de talentos abastece o caixa e sustenta investimentos

    A capacidade de revelar jogadores e negociá-los por cifras elevadas é outro componente fundamental da saúde financeira do River Plate.

    Cinco das maiores vendas da história do clube aconteceram desde 2022. O jovem Franco Mastantuono foi negociado com o Real Madrid por 45 milhões de euros, enquanto Enzo Fernández deixou o clube rumo ao Benfica por 44,2 milhões de euros.

    Na sequência aparecem Julián Álvarez, vendido ao Manchester City por 21,4 milhões de euros, Lucas Beltrán, negociado com a Fiorentina por 19,7 milhões de euros, e Claudio Echeverri, também contratado pelo City por 18,5 milhões de euros.

    Essas transferências reforçaram o caixa do clube e permitiram que parte dos recursos fosse reinvestida na montagem de um elenco cada vez mais competitivo.

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    Investimentos altos são resposta à pressão por resultados

    Apesar da força financeira e do elenco estrelado, o River Plate vive uma cobrança intensa por títulos. O clube reúne nomes de peso, incluindo quatro campeões mundiais de 2022 na defesa, a promessa equatoriana Kendry Páez e o recém-chegado Ángel Correa, mas os resultados recentes ficaram abaixo da expectativa.

    Desde as conquistas da Libertadores em 2015 e 2018, consideradas o auge da era recente do clube, o River conquistou apenas dois Campeonatos Argentinos em 12 disputados, além de uma Copa da Argentina e duas Supercopas. O último título veio em 2023.

    No cenário continental, o retrospecto também frustra a torcida. Após perder a final da Libertadores para o Flamengo em 2019, o clube não voltou a disputar uma decisão da competição. Desde então, acumulou eliminações em semifinais, quartas de final e oitavas, muitas delas diante de equipes brasileiras, que dominaram o torneio nos últimos anos.

    O cenário ficou ainda mais delicado na temporada passada. Mesmo investindo cerca de R$ 323 milhões em reforços, o River terminou o ano sem garantir vaga na Libertadores seguinte, o que representou um prejuízo esportivo e financeiro importante.

  • River Plate v Rosario Central - Torneo Clausura 2026Getty Images Sport

    Superávit permite manter estratégia agressiva no mercado

    Mesmo diante da pressão por resultados, o River mantém uma posição confortável financeiramente. O balanço do clube aponta um superávit próximo de R$ 196 milhões em 2025, condição que permite seguir investindo pesado na reformulação do elenco.

    A postura agressiva no mercado foi defendida publicamente pelo presidente Stefano Di Carlo, que considera indispensável elevar o nível técnico da equipe para recolocar o River entre os protagonistas do continente.

    "As contratações nos darão um avanço em termos de hierarquia. É o que faremos neste processo. A situação é complexa. Não permitirei que essa situação se perpetue. Há que intervir com muita agressividade", afirmou o dirigente à ESPN Argentina.

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