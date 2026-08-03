Como o River Plate virou potência financeira e passou a disputar reforços com o Flamengo e rivais

Durante muito tempo, a diferença econômica entre os clubes brasileiros e argentinos tornou praticamente impossível uma disputa equilibrada por grandes reforços. Nos últimos anos, porém, o River Plate construiu um caminho diferente. Impulsionado por um modelo financeiro sólido e por novas fontes de receita, o clube de Núñez passou a competir em igualdade com as principais equipes do continente e voltou a ser protagonista nas janelas de transferências.

A prova mais recente veio nesta janela. Em menos de dez dias, o River anunciou a contratação do atacante Ángel Correa, campeão do mundo com a Argentina e ex-Atlético de Madrid, por aproximadamente R$ 76 milhões, além de fechar a chegada do meia Tobías Andrada, tratado como o "novo Enzo Fernández", vindo do Vélez Sarsfield. Paralelamente, o clube disputa com o Flamengo a contratação de Thiago Almada, um dos jogadores mais valorizados do futebol sul-americano.

Com um elenco avaliado em 141 milhões de euros (cerca de R$ 825 milhões), segundo o Transfermarkt, o River possui hoje o plantel mais valioso da Argentina e investiu cerca de 29 milhões de euros (R$ 169,6 milhões) apenas nesta janela, valor que ainda pode crescer caso concretize a chegada de Almada.