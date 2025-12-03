Como rachas no vestiário e resultados ruins deixam o Real Madrid de Xabi Alonso à beira de uma crise

E como poderiam ser diferentes? No Real Madrid, se espera excelência e um futebol sem falhas. Não basta vencer — é preciso vencer bem. E, ultimamente, isso simplesmente não tem acontecido. Após o 1 a 1 insosso de domingo, o time chegou a três empates consecutivos em LaLiga. A equipe melhor colocada entre as que lhes tiraram pontos é o Rayo Vallecano, atualmente em nono lugar.

Embora este seja, sem dúvida, um momento decepcionante para um clube da dimensão do Real Madrid, é preciso lembrar que eles também atravessam um período de transição após a chegada do novo técnico, Xabi Alonso, que, por sua vez, tem lidado com uma série de lesões que desestabilizaram sua equipe.

Ainda assim, em meio a relatos de atritos no vestiário envolvendo alguns dos jogadores mais bem pagos do mundo, a última coisa de que ele precisava era ver sua equipe desperdiçar a liderança do campeonato para o Barcelona. Mas foi exatamente o que ocorreu: em apenas um mês, o Real deixou escapar uma vantagem de cinco pontos. Embora os pedidos por sua demissão sejam prematuros, é inegável que estas tenham sido semanas de pesadelo para um treinador que ainda está dando os primeiros passos no emprego dos seus sonhos.