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Pedro Augusto Dias

Como o primeiro lugar facilita a vida da seleção até uma possível final

Copa do Mundo
Brasil

Liderança do grupo evita mudança de base para o México e garante que o Brasil dispute todo o mata-mata nos Estados Unidos

A classificação em primeiro lugar do Grupo C trouxe um benefício que vai além do desempenho dentro de campo.

Ao assegurar a liderança da chave, o Brasil também simplificou toda a logística para a sequência da Copa do Mundo, preservando o planejamento traçado pela CBF desde o início da competição.

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  • Base mantida

    A seleção permanece baseada em Morristown, cidade escolhida como sede da delegação desde o começo do Mundial. A estrutura montada inclui hotel, centro de treinamento e uma rotina de preparação que não precisará ser alterada, já que o caminho até uma eventual decisão será inteiramente nos Estados Unidos.

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    Com a liderança assegurada, a estreia nas fases eliminatórias será em Houston. Caso avance às quartas de final, o Brasil seguirá para Nova Jersey. As etapas seguintes levariam a equipe a Miami, depois Atlanta e, em caso de classificação à decisão, novamente a Nova Jersey, onde será disputada a final da Copa do Mundo.

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  • Deslocamento ao México evitado

    Se tivesse avançado em segundo lugar, o cenário seria bem diferente. O primeiro compromisso eliminatório seria em Monterrey, no México, obrigando a delegação a deixar sua base logo na abertura do mata-mata. Além disso, uma campanha até a final envolveria uma sequência maior de deslocamentos entre diferentes cidades.

    Embora as viagens continuem fazendo parte da rotina, elas passam a ser mais controladas. O planejamento prevê que a delegação viaje sempre dois dias antes de cada partida, realize o treino oficial na cidade do jogo e retorne à base após os compromissos, mantendo a preparação física e técnica dentro do cronograma estabelecido.

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