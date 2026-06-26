Como o primeiro lugar facilita a vida da seleção até uma possível final

Se tivesse avançado em segundo lugar, o cenário seria bem diferente. O primeiro compromisso eliminatório seria em Monterrey, no México, obrigando a delegação a deixar sua base logo na abertura do mata-mata. Além disso, uma campanha até a final envolveria uma sequência maior de deslocamentos entre diferentes cidades.
Embora as viagens continuem fazendo parte da rotina, elas passam a ser mais controladas. O planejamento prevê que a delegação viaje sempre dois dias antes de cada partida, realize o treino oficial na cidade do jogo e retorne à base após os compromissos, mantendo a preparação física e técnica dentro do cronograma estabelecido.