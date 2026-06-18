Como: Paz cada vez mais perto de garantir a permanência; conversa com Mourinho foi decisiva

Nico Paz, salvo reviravoltas de última hora, só voltará a Madri no verão de 2027 por onze milhões de euros, ou seja, o valor efetivo da segunda (e última, nota do editor) cláusula de recompra.





Antes disso, porém, ele quer continuar fazendo história com o Como, tanto na Série A quanto na Liga dos Campeões.