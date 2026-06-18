Tudo pode mudar em questão de alguns meses. Em janeiro, o Real Madrid parecia decidido a trazer Nico Paz de volta para casa, mas as coisas mudaram rapidamente. Por um lado, o Como conquistou uma classificação histórica para a próxima Liga dos Campeões, em parte graças aos 12 gols do seu camisa 10; por outro, Mourinho e Bernardo Silva chegaram ao Real Madrid.
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Como: Paz cada vez mais perto de garantir a permanência; conversa com Mourinho foi decisiva
CONTATO COM MOURINHO
Mais cedo ou mais tarde, Paz voltará ao Real, tanto porque o Madrid acredita firmemente em seu potencial, quanto porque a avaliação do jogador é muito mais alta: se Florentino Pérez se dispusesse a vendê-lo, teria uma fila de interessados. No momento, porém, ainda não é o momento certo, e Nico percebeu isso há alguns dias, graças a uma ligação feita justamente para o novo técnico dos Blancos, que, com o elenco atual, não pode garantir a ele o espaço que ele mereceria.
11 MILHÕES
Nico Paz, salvo reviravoltas de última hora, só voltará a Madri no verão de 2027 por onze milhões de euros, ou seja, o valor efetivo da segunda (e última, nota do editor) cláusula de recompra.
Antes disso, porém, ele quer continuar fazendo história com o Como, tanto na Série A quanto na Liga dos Campeões.
VONTADE DE COMO
Fábregas estava certo ao afirmar com convicção que, no futuro de Paz, havia apenas dois times: o Real Madrid ou o próprio Como. Nico nunca levou a sério as ofertas da Premier League, principalmente do Tottenham, reiterando o desejo de continuar ao lado de Fábregas para atuar como protagonista na Liga dos Campeões.