O Milan está completo com o retorno de Gabbia em plena condição. Justamente o vice-capitão do Milan deve ser a única novidade na escalação no que diz respeito ao setor defensivo, com De Winter caminhando para uma rodada de descanso. O único ausente é Bondo, que não faz parte do projeto técnico de Amorim e não será reintegrado, apesar do pedido por escrito apresentado via PEC pelos advogados do meio-campista francês. Entre os jogadores em melhor fase, está com certeza Chukwueze: o jogador da seleção nigeriana está muito bem fisicamente e também é um dos atletas que ajudam o grupo a aumentar a tranquilidade e a coesão, inclusive com os recém-chegados.