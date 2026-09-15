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Diego Moreira Lazio MilanGetty Images

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Como o Milan muda na Liga Europa: Moreira com Chukuwueze. Camarda segue no banco

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Clima tranquilo em Milanello na véspera imediata da primeira partida na Liga Europa, em San Siro, contra o Benfica. Ruben Amorim fez um discurso de alguns minutos ao elenco: o técnico português pediu aos seus jogadores que coloquem em prática aquilo que vêm treinando nas últimas sessões.

  • Todos à disposição

    O Milan está completo com o retorno de Gabbia em plena condição. Justamente o vice-capitão do Milan deve ser a única novidade na escalação no que diz respeito ao setor defensivo, com De Winter caminhando para uma rodada de descanso. O único ausente é Bondo, que não faz parte do projeto técnico de Amorim e não será reintegrado, apesar do pedido por escrito apresentado via PEC pelos advogados do meio-campista francês. Entre os jogadores em melhor fase, está com certeza Chukwueze: o jogador da seleção nigeriana está muito bem fisicamente e também é um dos atletas que ajudam o grupo a aumentar a tranquilidade e a coesão, inclusive com os recém-chegados.

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  • CONFIRMAÇÃO PARA MOREIRA

    Modric começará a partida de amanhã no banco de reservas, e no meio-campo haverá espaço para o indispensável Musah. Amorim vai definir hoje a dúvida entre Jashari e Rabiot: o ex-Bruges pode voltar ao time titular 20 dias depois da última vez (Torino x Milan, em 23 de agosto, N. do R.). Moreira, protagonista de uma atuação extraordinária contra a Lazio com sua primeira dobradinha da carreira, jogará aberto pelo lado esquerdo, com Chukwueze na faixa oposta.


  • Tentação por Hutchinson

    O ex da partida, Gonçalo Ramos, vai em busca do primeiro gol europeu com a camisa do Milan justamente contra o seu Benfica. Uma partida especial para o camisa 9 do Milan: com as águias de Lisboa, o ex-PSG somou 106 jogos e 41 gols pela equipe principal. Pulisic fará sua estreia como titular na linha de três meias, com Hutchinson, que pode ser a grande surpresa da escalação: o ex-Nottingham Forest disputa posição com Cisse.

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