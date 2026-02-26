Getty
Traduzido por
Como Liam Rosenior “mostrou seu lado irritado” quando o técnico do Chelsea criticou o time por perder pontos após o empate com o Burnley
Chelsea empatou nos jogos contra Leeds e Burnley
O Chelsea desperdiçou uma vantagem de dois gols em casa contra o Leeds, em 10 de fevereiro, antes de ser empatado pelo Burnley aos 93 minutos de uma partida em que os anfitriões terminaram com 10 jogadores.
O Leeds e o Burnley foram promovidos de volta à primeira divisão inglesa na temporada passada e possuem experiência limitada na Premier League em seus respectivos elencos. O Chelsea, por outro lado, conta com vários jogadores que já foram testados e aprovados no mais alto nível.
- Getty
Rosenior prometeu conversar com os jogadores que não estão fazendo seu trabalho.
No entanto, eles têm demonstrado uma preocupante falta de controle nas últimas partidas. Rosenior disse, após o decepcionante empate em 1 a 1 com o Burnley: “O que aconteceu comigo foi que perdemos quatro pontos em dois jogos em casa, o que, para quem assistiu ao jogo, não é bom o suficiente para um clube deste nível.
Não é suficiente para mim vir e dizer que fomos a melhor equipe. Precisamos ser a melhor equipe em todos os jogos. Precisamos vencer os jogos de futebol. E eu sei qual é a resposta, e vamos abordar isso durante a semana. Há uma análise após cada jogo, quer ganhemos ou percamos. Mas estou aprendendo sobre os jogadores.”
Ele continuou: “Houve um jogador que... Não estou aqui para criticar os jogadores, sempre os protegerei, mas vou lidar com isso durante a semana. Houve um jogador a quem atribuímos essa função e que marcou o jogador errado.”
Tendo prometido resolver as questões com os membros de sua equipe, o Daily Mail relata que o lado “irritado” de Rosenior veio à tona e ele “não reagiu bem” ao ver jogadores individuais falharem em cumprir os planos táticos coletivos que foram estabelecidos.
O Chelsea perdeu 19 pontos em situações em que estava ganhando.
Com o Chelsea a sofrer com os seus próprios erros, diz-se que Rosenior “realizou reuniões com a equipa nas últimas duas semanas, nas quais o foco foi como e por que razão isto se tornou um tema recorrente na sua temporada”.
O Blues perdeu 19 pontos na Premier League em posições vencedoras nesta temporada, com 17 deles escapando em casa. Rosenior está frustrado “com a forma como eles têm destruído seu bom trabalho nos jogos”.
A média de idade do time titular do Chelsea está entre as mais baixas da Premier League, mas isso não está sendo usado como desculpa no oeste de Londres. O clube investiu pesadamente em jogadores capazes de dar uma contribuição significativa no presente e no futuro a longo prazo.
O Mail afirma que não haverá “nenhuma reação negativa dos jogadores à raiva demonstrada por Rosenior, nem ao fato de ele ter dito publicamente que eles ‘queimaram’ quatro pontos, já que a equipe compartilha da mesma frustração ao ver essas vitórias escaparem”.
- Getty Images Sport
A qualificação para a Liga dos Campeões é crucial para os planos de transferência
No Chelsea, há o reconhecimento de que o clube corre o risco de perder a qualificação para a Liga dos Campeões, o que os deixaria “enfrentando um verão desafiador quando se trata de convencer os alvos a escolherem seu projeto em detrimento de outros”.
O Blues tem sido associado a jogadores como o meia Morgan Rogers, do Aston Villa, a estrela Elliot Anderson, do Nottingham Forest, e o meio-campista Adam Wharton, do Crystal Palace. O clube enfrenta concorrência por todos esses supostos alvos e precisa da competição europeia de elite para usar como moeda de troca.
O Chelsea, que não conseguiu manter a baliza invicta nos últimos cinco jogos da Premier League, ocupa a quinta posição na tabela, a três pontos do Manchester United e empatado com o atual campeão Liverpool.
O Chelsea, com Rosenior exigindo uma resposta aos recentes contratempos, voltará à ação no domingo, quando fará uma difícil viagem ao Emirates Stadium para enfrentar o líder da liga, o Arsenal.
Publicidade