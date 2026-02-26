Como Liam Rosenior “mostrou seu lado irritado” quando o técnico do Chelsea criticou o time por perder pontos após o empate com o Burnley

No entanto, eles têm demonstrado uma preocupante falta de controle nas últimas partidas. Rosenior disse, após o decepcionante empate em 1 a 1 com o Burnley: “O que aconteceu comigo foi que perdemos quatro pontos em dois jogos em casa, o que, para quem assistiu ao jogo, não é bom o suficiente para um clube deste nível.

Não é suficiente para mim vir e dizer que fomos a melhor equipe. Precisamos ser a melhor equipe em todos os jogos. Precisamos vencer os jogos de futebol. E eu sei qual é a resposta, e vamos abordar isso durante a semana. Há uma análise após cada jogo, quer ganhemos ou percamos. Mas estou aprendendo sobre os jogadores.”

Ele continuou: “Houve um jogador que... Não estou aqui para criticar os jogadores, sempre os protegerei, mas vou lidar com isso durante a semana. Houve um jogador a quem atribuímos essa função e que marcou o jogador errado.”

Tendo prometido resolver as questões com os membros de sua equipe, o Daily Mail relata que o lado “irritado” de Rosenior veio à tona e ele “não reagiu bem” ao ver jogadores individuais falharem em cumprir os planos táticos coletivos que foram estabelecidos.