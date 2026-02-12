Como Jude Bellingham e Morgan Rogers podem ser titulares da Inglaterra na Copa do Mundo, conforme Michael Owen revela um plano tático inteligente

A Inglaterra não teve dificuldades para se classificar para o torneio, conquistando o máximo de pontos em oito partidas e sem sofrer nenhum gol, o que aumentou o otimismo em relação ao fim de 60 anos de busca por um troféu internacional.

Tuchel, que assinou uma extensão de contrato até o verão de 2028, é o homem encarregado de cumprir as expectativas. Ele enfrenta algumas escolhas difíceis ao montar um elenco de 26 jogadores que combine solidez defensiva com talento ofensivo.

O ex-técnico do Chelsea, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain alertou que ninguém tem vaga garantida em seus planos, independentemente das conquistas passadas ou do status no futebol mundial. Jogadores como Bellingham, do Real Madrid, precisam conquistar sua vaga.

Ele enfrenta a concorrência pelo posto de armador do astro do Aston Villa, Rogers, do craque do Manchester City, Phil Foden, do talismã do Chelsea, Cole Palmer, e do meio-campista do Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White.