Como Jude Bellingham e Morgan Rogers podem ser titulares da Inglaterra na Copa do Mundo, conforme Michael Owen revela um plano tático inteligente
Bellingham enfrenta forte concorrência por vaga na seleção inglesa
A Inglaterra não teve dificuldades para se classificar para o torneio, conquistando o máximo de pontos em oito partidas e sem sofrer nenhum gol, o que aumentou o otimismo em relação ao fim de 60 anos de busca por um troféu internacional.
Tuchel, que assinou uma extensão de contrato até o verão de 2028, é o homem encarregado de cumprir as expectativas. Ele enfrenta algumas escolhas difíceis ao montar um elenco de 26 jogadores que combine solidez defensiva com talento ofensivo.
O ex-técnico do Chelsea, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain alertou que ninguém tem vaga garantida em seus planos, independentemente das conquistas passadas ou do status no futebol mundial. Jogadores como Bellingham, do Real Madrid, precisam conquistar sua vaga.
Ele enfrenta a concorrência pelo posto de armador do astro do Aston Villa, Rogers, do craque do Manchester City, Phil Foden, do talismã do Chelsea, Cole Palmer, e do meio-campista do Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White.
Quem está ganhando a corrida para ser o número 10 da Inglaterra?
Questionado sobre quem é o favorito para começar a poucos meses do evento principal da FIFA na América do Norte, o ex-atacante da seleção inglesa Owen - falando em parceria com o casino.org, que avalia os códigos promocionais da Crypto.com - disse ao GOAL: “Acho que Morgan Rogers parece ser o favorito - ele parece ser o favorito de Tuchel ultimamente. Ele parece gostar dele.
Eu encontraria um lugar para Jude Bellingham se ele estivesse em forma. Ele é um dos melhores jogadores do mundo, não apenas da Inglaterra. Muito depende se Tuchel colocará um desses 10 em uma posição mais ampla para encaixá-los.
“Existe um jogador óbvio na esquerda que vai começar? Existem alguns candidatos. Se dois desses números 10 estiverem jogando excepcionalmente bem, ele poderia colocar alguém na esquerda?
“Se todos estiverem em perfeitas condições físicas, em grande forma e jogando o seu melhor, então, para mim, Jude Bellingham é o melhor jogador para essa posição no país. Mas, antes disso, há alguns “ses” e “mas”.
Lesão de Bellingham: Será que o astro do Real Madrid poderá ser preterido pela Inglaterra?
Uma dessas dúvidas paira atualmente sobre a condição física de Bellingham. Ele sofreu uma lesão inoportuna ao representar o Real Madrid contra o Rayo Vallecano em 1º de fevereiro. Estima-se que ele ficará fora dos gramados por até cinco semanas.
Como é improvável que o clube ou a seleção assumam riscos, o jogador de 22 anos pode ser forçado a perder os amistosos internacionais em março, quando a Inglaterra enfrentará o Uruguai e o Japão antes de definir a equipe que irá disputar a Copa do Mundo.
Questionado se há alguma ameaça de Bellingham ser preterido, com Tuchel tendo que ir contra seus próprios desejos e escolher com base na confiança, Owen acrescentou: “Obviamente, se ele voltar e tudo estiver bem - entre agora e o final da temporada - então, sim, ele entraria na categoria de intocável para mim. Ele é um jogador que, na minha opinião, se estiver em forma, irá.
“Jogadores como ele não crescem em árvores. Ele joga pelo Real Madrid todas as semanas, é um dos jogadores estrela do time, uma das nossas joias absolutas, a joia da coroa. Não é o ideal, ele não é a primeira pessoa a se lesionar antes de um torneio, mas se tudo estiver bem e ele se recuperar bem, então é claro que ele estará no time.”
Jogos da Inglaterra: datas dos amistosos e estreia na Copa do Mundo
Bellingham, que fez sua estreia internacional sênior em 2020, já disputou 46 partidas pela Inglaterra, marcando seis gols. Se for convocado por Tuchel, ele poderá participar dos amistosos pré-torneio contra a Nova Zelândia e a Costa Rica, na Flórida, antes do início da campanha pela conquista da Copa do Mundo contra a Croácia, em 17 de junho.
