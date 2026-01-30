Como os jogos mentais de José Mourinho fizeram a diferença para o Benfica contra o Real Madrid na Champions League

Segundo o jornal AS, que analisou como a improvável classificação na Champions League se tornou possível, “vencer o Real Madrid foi, é, um grito de rebeldia — contra os críticos, contra todos”.

Mourinho viu o goleiro Anatoliy Trubin marcar o gol decisivo para o Benfica, ao subir de cabeça aos 53 minutos do segundo tempo, garantindo a vaga nos play-offs do mata-mata pelo mais estreito dos limites. Mas o jornal espanhol destaca que o alicerce dessa façanha havia sido construído muito antes daquele desfecho eletrizante em Portugal — inclusive com Mourinho e sua comissão inicialmente sem saber que o time precisava marcar o quarto gol na noite.

Ainda de acordo com o AS, a “chave” do plano de Mourinho foi “libertar os jogadores”, retirando o peso da pressão de seus ombros e assumindo-a para si. A ideia era fazê-los entender que havia “muito mais a ganhar do que a perder” e que tudo “era possível”.

Um dos técnicos mais vitoriosos da era moderna sempre foi reconhecido pela excelência no trato com o elenco, e essa virtude voltou a ser colocada à prova. Mourinho buscou, mais uma vez, “incutir nos jogadores a ideia de que era possível falar sobre o impossível”.