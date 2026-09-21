Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
cm grafica mancini
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Como joga a Itália de Mancini: "Dois atacantes ou 4-3-3, jogar bem e se divertir"

Itália
Itália x Bélgica
Bélgica
Liga das Nações A
Turquia x Itália
Turquia
Itália x Turquia
França x Itália
França

4-3-3 ou 4-3-1-2? Quem joga pela esquerda? Sem pontas, quantas dúvidas no ataque.

A nova Itália de Roberto Mancini começou oficialmente hoje com a primeira coletiva de imprensa em Coverciano, que abre os trabalhos da seleção visando os 4 jogos da Nations League contra Bélgica, França e Turquia.

A primeira leva de convocados abriu as portas para muitos rostos novos, mas também para inúmeras confirmações. O técnico explicou qual é e qual será a sua filosofia e como tentará transmiti-la à equipe, mas já deu algumas indicações técnico-táticas. Como a Itália vai jogar nas próximas partidas? Vamos tentar explicar.


  • "Jogar bem e se divertir"

    "Se eu tivesse convocado jogadores mais velhos, teria havido críticas... Convidei jogadores jovens porque é certo conhecê-los diretamente para ter uma equipe forte no futuro. O futebol evolui, muitas vezes é preciso mudar para alcançar objetivos. Vamos tentar fazer algo bonito e positivo, vai levar tempo, mas vamos dar o máximo".

    • Publicidade

  • Muitos esquemas, mas defesa com 4 jogadores

    A ideia está clara, o objetivo é o bom futebol, mas como chegar a isso no nível tático? Mancini deixou em aberto a discussão sobre o esquema, mas deu a entender que, no fim, a base de partida será a defesa com quatro, à qual muitos jogadores terão de se adaptar:

    "Esquema? Tirando alguns jogadores lesionados, vamos ver. Estamos abertos a qualquer situação tática: podemos jogar com dois atacantes, no 4-3-3, mas também de outras maneiras. Os jogadores são capazes de fazer muitas coisas, mesmo que nos clubes joguem de uma forma diferente. Vamos começar a treinar e depois veremos nestes dias".

  • A provável

    Na cabeça de Mancini, a escolha prioritária sempre foi o esquema 4-3-3, mas a menção aos dois atacantes é obrigatória, dada a abundância de centroavantes à disposição.


    Analisando os convocados, e sobretudo os ausentes que poderiam condicionar, e não pouco, as escolhas do técnico da Itália (principalmente Dimarco), o 11 ideal inicial que o treinador poderia propor é o de um 4-3-3 fluido, que poderia se transformar, quando necessário, em 4-3-1-2.


    No gol, o capitão Donnarumma; no centro da defesa, Mancini e Bastoni, com Calafiori na lateral esquerda no modelo Arsenal e Kayode à direita (à espera de Palestra para o futuro). No meio-campo, Barella e Tonali poderiam atuar desde já ao lado de Alessandro Romano na armação, mas Frattesi como elemento de chegada, com Tonali como regista, também não está descartado.

    Por fim, na frente, Kean e Pio Esposito sairão como titulares, com o atacante do Como destinado a abrir pela esquerda e um entre Daniel Maldini e Samuele Inacio na meia-atacante, com liberdade para cair pela direita.


    Itália (4-3-3/4-3-1-2): Donnarumma, Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Maldini, Pio Esposito, Kean.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google