No lugar de Jesus Rodriguez, cujo problema exigirá mais exames para se compreender a real gravidade, entrou Baturina. Poucos minutos após o início da partida, Fàbregas justificou assim a exclusão do croata: “Na lateral, há três ou quatro jogadores com mais dificuldades físicas; um deles é Baturina, os outros são Valle e Ramon”. Apenas este último, porém, nem sequer ficou no banco.