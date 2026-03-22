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Jesus Rodriguez Como Getty Images

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Como: Jesus Rodriguez sai em lágrimas devido a uma lesão contra o Pisa: o estado de saúde

Lesão de Jesus Rodriguez contra o Pisa.

Más notícias para o Como na partida contra o Pisa. Os larianos perderam, ainda no primeiro tempo, Jesus Rodriguez devido a uma lesão; ele já vinha sentindo dores no joelho direito há alguns minutos, o que o obrigou a pedir para ser substituído. O jogador, nascido em 2005, saiu em lágrimas, dirigindo-se imediatamente aos vestiários.

  • DENTRO BATURINA

    No lugar de Jesus Rodriguez, cujo problema exigirá mais exames para se compreender a real gravidade, entrou Baturina. Poucos minutos após o início da partida, Fàbregas justificou assim a exclusão do croata: “Na lateral, há três ou quatro jogadores com mais dificuldades físicas; um deles é Baturina, os outros são Valle e Ramon”. Apenas este último, porém, nem sequer ficou no banco.

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