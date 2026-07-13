Como, hoje é o dia de Mattia Liberali: exames médicos em Monza, seguidos da assinatura do contrato até 2031

Ao final de uma temporada muito positiva no campeonato da Série B com a camisa do Catanzaro – que terminou com 24 partidas disputadas, 3 gols e 4 assistências –, o Como superou a concorrência, principalmente do Milan (que, por meio do presidente Gerry Cardinale e do novo técnico Rubén Amorim, havia tentado convencê-lo a voltar), mas também do Sassuolo, da Juventus e do Torino, e chegou a um acordo com base em um contrato válido até junho de 2031, no valor de um milhão de euros mais bônus de contratação. Para contratar Liberali, o clube lombardo pagou os 6 milhões de euros da cláusula de rescisão, sendo que 50% desse valor irá para os cofres do Milan.