Para o Como, hoje é o dia de Mattia Liberali. O meia-atacante nascido em 2007, que acaba de passar por uma passagem decepcionante pela Seleção Sub-19 no último Campeonato Europeu da categoria, está prestes a se tornar oficialmente um novo jogador do time comandado por Cesc Fàbregas. Logo pela manhã, o ex-jogador do Milan chegou a Monza para realizar os exames médicos de rotina antes de assinar o contrato que o vinculará ao Como nas próximas temporadas.
Traduzido por
Como, hoje é o dia de Mattia Liberali: exames médicos em Monza, seguidos da assinatura do contrato até 2031
OS TERMOS DO ACORDO
Ao final de uma temporada muito positiva no campeonato da Série B com a camisa do Catanzaro – que terminou com 24 partidas disputadas, 3 gols e 4 assistências –, o Como superou a concorrência, principalmente do Milan (que, por meio do presidente Gerry Cardinale e do novo técnico Rubén Amorim, havia tentado convencê-lo a voltar), mas também do Sassuolo, da Juventus e do Torino, e chegou a um acordo com base em um contrato válido até junho de 2031, no valor de um milhão de euros mais bônus de contratação. Para contratar Liberali, o clube lombardo pagou os 6 milhões de euros da cláusula de rescisão, sendo que 50% desse valor irá para os cofres do Milan.
AS PRIMEIRAS PALAVRAS
“Estou muito feliz, mal posso esperar para começar”, declarou Mattia Liberali aos microfones da Sky Sport ao chegar à clínica onde fará os exames médicos com o Como. Na visão de seu futuro técnico, Cesc Fàbregas, o meia-atacante nascido em 2007 se juntará a um elenco de jogadores ofensivos que, além dos já confirmados Nico Paz e Baturina, conta atualmente com Jesus Rodriguez, Assane Diao, Jayden Addai, Nicolas Kuhn, além dos jogadores que estão retornando, Alieu Fadera e Ali Jasim.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.