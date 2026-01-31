Como funciona o rebaixamento no Campeonato Paulista de 2026 e quem tem mais chances de cair

Estadual mais competitivo e com maior poderio financeiro do país, o Campeonato Paulista alterou a fórmula de disputa em 2026 para se enquadrar no novo calendário estipulado pela CBF.

Seguindo com 16 clubes, os quatro grupos foram abolidos por uma tabela única, mas duas equipes continuarão sendo rebaixadas para a Série A2 do ano seguinte.

No entanto, como está funcionando o rebaixamento no Campeonato Paulista de 2026? Quem tem mais chances de cair? Abaixo, a GOAL explica melhor essas questões.