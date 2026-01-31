Goal.com
Campeonato Paulista 2026Ronaldo Barreto/Ag.Paulistão
Felipe Proença

Como funciona o rebaixamento no Campeonato Paulista de 2026 e quem tem mais chances de cair

Regulamento continua prevendo a queda de dois clubes ao final da disputa da primeira fase do torneio

Estadual mais competitivo e com maior poderio financeiro do país, o Campeonato Paulista alterou a fórmula de disputa em 2026 para se enquadrar no novo calendário estipulado pela CBF.

Seguindo com 16 clubes, os quatro grupos foram abolidos por uma tabela única, mas duas equipes continuarão sendo rebaixadas para a Série A2 do ano seguinte.

No entanto, como está funcionando o rebaixamento no Campeonato Paulista de 2026? Quem tem mais chances de cair? Abaixo, a GOAL explica melhor essas questões.

  • Campeonato Paulista 2026Rebeca Reis/Ag.Paulistão/Sua Foto No Jogo

    Critério para o rebaixamento em 2026

    Assim como vinha ocorrendo nas edições mais recentes do Paulistão, os dois clubes piores colocados ao final da primeira fase na classificação geral serão rebaixados para a Série A2 de 2027.

    A principal diferença é que, neste ano, não há mais a divisão por grupos e cada equipe disputa oito rodadas com adversários de níveis diferentes.

  • Ponte Preta Noroeste Campeonato Paulista 2026Rebeca Reis/Ag.Paulistão/Sua Foto No Jogo

    Quem tem mais chances de queda

    Lanterna do Campeonato Paulista de 2026 com apenas um ponto somado, a Ponte Preta abriu a sexta rodada do Campeonato Paulista neste sábado e acabou derrotada pelo rival Guarani no Dérbi Campineiro. Com isso, a Macaca tem só mais dois jogos por disputar e se coloca como a maior candidata à queda.

    O Noroeste, por sua vez, é a outra equipe dentro da zona de rebaixamento do Paulistão neste momento, mas com quatro pontos conquistados em cinco rodadas. O que pesa a favor do clube de Bauru é que São Paulo e Velo Clube, ambos logo acima na tabela, possuem a mesma pontuação, o mantendo com boas chances de salvar ainda.

    Botafogo-SP (cinco pontos), Santos e Portuguesa (seis) são os clubes que vêm adiante na classificação, e precisam ficar atentos, já que a distância é pequena.

