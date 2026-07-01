Como funciona a "Lei Vini Jr." que já causou expulsões na Copa do Mundo

A chamada "Lei Vini Jr." voltou a ser aplicada na Copa do Mundo de 2026. Nesta segunda-feira, o zagueiro equatoriano Piero Hincapié foi expulso na derrota por 2 a 0 para o México, no Estádio Azteca, tornando-se o segundo jogador a receber cartão vermelho com base na nova determinação da Fifa.
O lance aconteceu já nos acréscimos da partida. Durante uma discussão com o atacante mexicano Santiago Giménez, Hincapié cobriu a boca enquanto falava com o adversário. Giménez alertou a arbitragem sobre o episódio, que foi revisado pelo VAR.
Após assistir às imagens no monitor, o árbitro Slavko Vinčić aplicou o cartão vermelho direto ao defensor. Pouco depois, a partida foi encerrada, confirmando a vitória mexicana e a classificação às oitavas de final.