Como Frank Lampard resgatou carreira de técnico no Coventry após virar piada na segunda divisão da Inglaterra

O ex-meio-campista da Inglaterra fez dos Sky Blues candidatos reais à promoção, mesmo com a pressão de suceder a lenda do clube, Mark Robins

Seu cérebro ainda precisa fazer uma dupla conferida ao pensar em Frank Lampard como treinador, em vez do meio-campista conquistador que ele foi em uma vida anterior. É quase como se fossem duas pessoas completamente diferentes.

Durante grande parte da vida de Lampard, ele habitou um holofote intenso, sendo filho de uma lenda do West Ham e sobrinho do treinador deles, quando ele surgiu como jogador por mérito próprio. Mesmo após o fim de sua brilhante carreira como jogador, ele foi rapidamente lançado nos testes e tribulações da gestão, incluindo duas passagens pelo seu amado Chelsea.

Hoje em dia, você pode encontrar Lampard no mais modesto Coventry City, onde ele está rápida e silenciosamente restabelecendo sua lenda. A sequência de nove vitórias dos Sky Blues em 10 jogos do Championship foi a melhor campanha do clube de todos os tempos.

Lampard está salvando sua reputação e agora parece novamente um prospecto promissor como treinador. Então, como chegamos aqui? E será que talvez tenhamos julgado mal quem ele é como treinador?